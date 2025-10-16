Видео
Дата публикации 16 октября 2025 15:04
обновлено: 15:08
Пирожки на сковороде — рецепт приготовления пышных пирожков без духовки с фото
Жареные пирожки. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти пирожки — настоящее спасение, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Не нужна духовка — только сковорода, несколько простых ингредиентов и немного времени. Пышные, ароматные пирожки с сыром и зеленью получаются настолько вкусными, что исчезают со стола мгновенно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • соль — 3 г;
  • сахар — 5 г;
  • дрожжи — 5 г;
  • вода — 250 мл;
  • растительное масло — 50 мл.

Для начинки:

  • творог — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • петрушка — 10 стеблей;
  • сметана — 50 г;
  • соль — 2 г;
  • перец — 1 г.

Для жарки:

  • масло — 500 мл.

Способ приготовления

В теплой воде растворить дрожжи с сахаром и оставить на 10 минут, чтобы они активировались. Добавить муку, соль и растительное масло. Замесить мягкое, эластичное тесто, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут, чтобы отдохнуло.

рецепт пиріжків на пательні
Приготовление начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить начинку: творог перетереть вилкой, добавить сметану, яйца, мелко нарезанный зеленый лук и петрушку. Посолить, поперчить и хорошо перемешать — масса должна быть нежной и ароматной.

рецепт пиріжків з яйцями
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Разделить тесто на равные кусочки, раскатать в лепешки. В центр каждой положить ложку начинки и тщательно защипнуть края, формируя пирожки.

рецепт смажених пиріжків з яйцями та цибулею
Пирожки в масле. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой сковороде или кастрюле разогреть достаточное количество масла. Выкладывать пирожки во фритюр небольшими партиями, жарить с обеих сторон по 2-3 минуты, пока не станут золотистыми. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла.

рецепт тесто пирожки с луком пирожки пирожки на сковороде
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
