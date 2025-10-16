Пирожки на сковороде — рецепт приготовления пышных пирожков без духовки с фото

Пирожки за 10 минут на сковороде — быстрый рецепт без духовки
Эти пирожки — настоящее спасение, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Не нужна духовка — только сковорода, несколько простых ингредиентов и немного времени. Пышные, ароматные пирожки с сыром и зеленью получаются настолько вкусными, что исчезают со стола мгновенно.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- соль — 3 г;
- сахар — 5 г;
- дрожжи — 5 г;
- вода — 250 мл;
- растительное масло — 50 мл.
Для начинки:
- творог — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- петрушка — 10 стеблей;
- сметана — 50 г;
- соль — 2 г;
- перец — 1 г.
Для жарки:
- масло — 500 мл.
Способ приготовления
В теплой воде растворить дрожжи с сахаром и оставить на 10 минут, чтобы они активировались. Добавить муку, соль и растительное масло. Замесить мягкое, эластичное тесто, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут, чтобы отдохнуло.
Подготовить начинку: творог перетереть вилкой, добавить сметану, яйца, мелко нарезанный зеленый лук и петрушку. Посолить, поперчить и хорошо перемешать — масса должна быть нежной и ароматной.
Разделить тесто на равные кусочки, раскатать в лепешки. В центр каждой положить ложку начинки и тщательно защипнуть края, формируя пирожки.
В глубокой сковороде или кастрюле разогреть достаточное количество масла. Выкладывать пирожки во фритюр небольшими партиями, жарить с обеих сторон по 2-3 минуты, пока не станут золотистыми. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла.
