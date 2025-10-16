Пиріжки на пательні — рецепт приготування пухких пиріжків без духовки з фото

Пиріжки за 10 хвилин на пательні — швидкий рецепт без духовки
Ці пиріжки — справжній порятунок, коли хочеться домашньої випічки без зайвого клопоту. Не потрібна духовка — лише сковорода, кілька простих інгредієнтів і трохи часу. Пухкі, ароматні пиріжки з сиром і зеленню виходять настільки смачними, що зникають зі столу миттєво.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- сіль — 3 г;
- цукор — 5 г;
- дріжджі — 5 г;
- вода — 250 мл;
- олія — 50 мл.
Для начинки:
- сир — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- петрушка — 10 стебел;
- сметана — 50 г;
- сіль — 2 г;
- перець — 1 г.
Для смаження:
- олія — 500 мл.
Спосіб приготування
У теплій воді розчинити дріжджі з цукром і залишити на 10 хвилин, щоб вони активувались. Додати борошно, сіль і олію. Замісити м’яке, еластичне тісто, накрити рушником і залишити на 20 хвилин, щоб відпочило.
Підготувати начинку: сир перетерти виделкою, додати сметану, яйця, дрібно нарізану зелену цибулю та петрушку. Посолити, поперчити й добре перемішати — маса має бути ніжною та ароматною.
Розділити тісто на рівні шматочки, розкачати в коржики. У центр кожного покласти ложку начинки та ретельно защипнути краї, формуючи пиріжки.
У глибокій сковороді або каструлі розігріти достатню кількість олії. Викладати пиріжки у фритюр невеликими партіями, смажити з обох боків по 2–3 хвилини, поки не стануть золотистими. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії.
