Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:04
Оновлено: 15:08
Пиріжки на пательні — рецепт приготування пухких пиріжків без духовки з фото
Смажені пиріжки. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці пиріжки — справжній порятунок, коли хочеться домашньої випічки без зайвого клопоту. Не потрібна духовка — лише сковорода, кілька простих інгредієнтів і трохи часу. Пухкі, ароматні пиріжки з сиром і зеленню виходять настільки смачними, що зникають зі столу миттєво.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • сіль — 3 г;
  • цукор — 5 г;
  • дріжджі — 5 г;
  • вода — 250 мл;
  • олія — 50 мл.

Для начинки:

  • сир — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • петрушка — 10 стебел;
  • сметана — 50 г;
  • сіль — 2 г;
  • перець — 1 г.

Для смаження:

  • олія — 500 мл.

Спосіб приготування

У теплій воді розчинити дріжджі з цукром і залишити на 10 хвилин, щоб вони активувались. Додати борошно, сіль і олію. Замісити м’яке, еластичне тісто, накрити рушником і залишити на 20 хвилин, щоб відпочило.

рецепт пиріжків на пательні
Приготування начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати начинку: сир перетерти виделкою, додати сметану, яйця, дрібно нарізану зелену цибулю та петрушку. Посолити, поперчити й добре перемішати — маса має бути ніжною та ароматною.

рецепт пиріжків з яйцями
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Розділити тісто на рівні шматочки, розкачати в коржики. У центр кожного покласти ложку начинки та ретельно защипнути краї, формуючи пиріжки.

рецепт смажених пиріжків з яйцями та цибулею
Пиріжки в олії. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій сковороді або каструлі розігріти достатню кількість олії. Викладати пиріжки у фритюр невеликими партіями, смажити з обох боків по 2–3 хвилини, поки не стануть золотистими. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії.

рецепт тісто пиріжки з цибулею пиріжки пиріжки на сковороді
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
