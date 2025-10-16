Пиріжки на пательні — рецепт приготування пухких пиріжків без духовки з фото

Смажені пиріжки. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці пиріжки — справжній порятунок, коли хочеться домашньої випічки без зайвого клопоту. Не потрібна духовка — лише сковорода, кілька простих інгредієнтів і трохи часу. Пухкі, ароматні пиріжки з сиром і зеленню виходять настільки смачними, що зникають зі столу миттєво.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

сіль — 3 г;

цукор — 5 г;

дріжджі — 5 г;

вода — 250 мл;

олія — 50 мл.

Для начинки:

сир — 300 г;

яйця — 2 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

петрушка — 10 стебел;

сметана — 50 г;

сіль — 2 г;

перець — 1 г.

Для смаження:

олія — 500 мл.

Спосіб приготування

У теплій воді розчинити дріжджі з цукром і залишити на 10 хвилин, щоб вони активувались. Додати борошно, сіль і олію. Замісити м’яке, еластичне тісто, накрити рушником і залишити на 20 хвилин, щоб відпочило.

Приготування начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати начинку: сир перетерти виделкою, додати сметану, яйця, дрібно нарізану зелену цибулю та петрушку. Посолити, поперчити й добре перемішати — маса має бути ніжною та ароматною.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Розділити тісто на рівні шматочки, розкачати в коржики. У центр кожного покласти ложку начинки та ретельно защипнути краї, формуючи пиріжки.

Пиріжки в олії. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій сковороді або каструлі розігріти достатню кількість олії. Викладати пиріжки у фритюр невеликими партіями, смажити з обох боків по 2–3 хвилини, поки не стануть золотистими. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії.

