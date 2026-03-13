Легендарна паска "Баба святкова" від Дарії Цвек — вийде з 1 разу

Легендарна паска "Баба святкова" від Дарії Цвек — вийде з 1 разу

Дата публікації: 13 березня 2026 15:04
Легендарна паска Баба святкова за рецептом Дарії Цвек — пишна і ароматна
Паска "Баба святкова". Фото: smachnenke.com.ua

Паска "Баба святкова" за рецептом Дарії Цвек виходить надзвичайно пишною, ароматною та ніжною. Вона легко готується вдома і стане родзинкою святкового столу, радує сім’ю неповторним смаком і традиційним ароматом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 1 кг;
  • молоко — 400 мл.;
  • жовтки — 10 шт.;
  • дріжджі — 100 г;
  • вершкове масло — 200 г;
  • цукор — 250 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • родзинки — 200 г;
  • цедра лимона та апельсина (за бажанням) — ½.

Спосіб приготування

Приготуйте опару: у тепле молоко додайте дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна, перемішайте. Накрийте й залиште на 15–20 хвилин, поки опара не збільшиться вдвічі і не з’явиться "шапочка".

рецепт паски від Дарії Цвек
Яйця та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Жовтки змішайте з цукром і ванільним цукром до повного розчинення. Додайте їх до опари разом з охолодженим розтопленим маслом, ретельно перемішайте.

смачна паска від Дарії Цвек
Тісто та родзинки. Фото: smachnenke.com.ua

Додайте сіль і поступово всипайте просіяне борошно. Спочатку замішуйте тісто вінчиком, потім руками, доки маса не стане еластичною. Тісто може липнути — змащуйте руки олією. Вимішуйте не менше 30 хвилин.

простий рецепт паски від Дарії Цвек
Паскм в формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Додайте за бажанням цедру лимона та апельсина і родзинки, попередньо промиті, просушені та обваляні в борошні. Викладіть тісто в миску, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1–1,5 години.

простий рецепт паски на Великдень
Готова паска. Фото: smachnenke.com.ua

Обімніть тісто, сформуйте паски, змащуючи руки олією, і наповніть форми на 1/3. Залиште ще на годину-півтори для підходу. Коли паски збільшаться вдвічі, змастіть їх збитим яйцем і випікайте у духовці, розігрітій до 200°C, зменшивши температуру до 180°C, близько 45 хвилин. Паска виходить пишною, ароматною і святковою — чудовий вибір для будь-якого Великоднього столу.

Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок. 

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
