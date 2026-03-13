Легендарная пасха по рецепту Дарьи Цвек — пышная и ароматная

Пасха "Баба праздничная". Фото: smachnenke.com.ua

Пасха "Баба праздничная" по рецепту Дарьи Цвек получается необычайно пышной, ароматной и нежной. Она легко готовится дома и станет изюминкой праздничного стола, радует семью неповторимым вкусом и традиционным ароматом.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 1 кг;

молоко — 400 мл.;

желтки — 10 шт.;

дрожжи — 100 г;

сливочное масло — 200 г;

сахар — 250 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — ½ ч. л.;

изюм — 200 г;

цедра лимона и апельсина (по желанию) — ½.

Способ приготовления

Приготовьте опару: в теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки, перемешайте. Накройте и оставьте на 15-20 минут, пока опара не увеличится вдвое и не появится "шапочка".

Яйца и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Желтки смешайте с сахаром и ванильным сахаром до полного растворения. Добавьте их к опаре вместе с охлажденным растопленным маслом, тщательно перемешайте.

Тесто и изюм. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте соль и постепенно всыпайте просеянную муку. Сначала замешивайте тесто венчиком, затем руками, пока масса не станет эластичной. Тесто может липнуть — смазывайте руки растительным маслом. Вымешивайте не менее 30 минут.

Паскм в форме для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте по желанию цедру лимона и апельсина и изюм, предварительно промытый, просушенный и обвалянный в муке. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.

Готовый кулич. Фото: smachnenke.com.ua

Обмните тесто, сформируйте куличи, смазывая руки маслом, и наполните формы на 1/3. Оставьте еще на час-полтора для подхода. Когда куличи увеличатся вдвое, смажьте их взбитым яйцом и выпекайте в духовке, разогретой до 200°C, уменьшив температуру до 180°C, около 45 минут. Пасха получается пышной, ароматной и праздничной — отличный выбор для любого Пасхального стола.

