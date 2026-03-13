Видео
Україна
Видео

Легендарный кулич от Дарьи Цвек — получится у всех с 1 раза

Легендарный кулич от Дарьи Цвек — получится у всех с 1 раза

Дата публикации 13 марта 2026 15:04
Легендарная пасха по рецепту Дарьи Цвек — пышная и ароматная
Пасха "Баба праздничная". Фото: smachnenke.com.ua

Пасха "Баба праздничная" по рецепту Дарьи Цвек получается необычайно пышной, ароматной и нежной. Она легко готовится дома и станет изюминкой праздничного стола, радует семью неповторимым вкусом и традиционным ароматом.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 1 кг;
  • молоко — 400 мл.;
  • желтки — 10 шт.;
  • дрожжи — 100 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сахар — 250 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • изюм — 200 г;
  • цедра лимона и апельсина (по желанию) — ½.

Способ приготовления

Приготовьте опару: в теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки, перемешайте. Накройте и оставьте на 15-20 минут, пока опара не увеличится вдвое и не появится "шапочка".

рецепт паски від Дарії Цвек
Яйца и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Желтки смешайте с сахаром и ванильным сахаром до полного растворения. Добавьте их к опаре вместе с охлажденным растопленным маслом, тщательно перемешайте.

смачна паска від Дарії Цвек
Тесто и изюм. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте соль и постепенно всыпайте просеянную муку. Сначала замешивайте тесто венчиком, затем руками, пока масса не станет эластичной. Тесто может липнуть — смазывайте руки растительным маслом. Вымешивайте не менее 30 минут.

простий рецепт паски від Дарії Цвек
Паскм в форме для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте по желанию цедру лимона и апельсина и изюм, предварительно промытый, просушенный и обвалянный в муке. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.

простий рецепт паски на Великдень
Готовый кулич. Фото: smachnenke.com.ua

Обмните тесто, сформируйте куличи, смазывая руки маслом, и наполните формы на 1/3. Оставьте еще на час-полтора для подхода. Когда куличи увеличатся вдвое, смажьте их взбитым яйцом и выпекайте в духовке, разогретой до 200°C, уменьшив температуру до 180°C, около 45 минут. Пасха получается пышной, ароматной и праздничной — отличный выбор для любого Пасхального стола.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
