Легендарная пасха по рецепту Дарьи Цвек — пышная и ароматная

Легендарный кулич от Дарьи Цвек — получится у всех с 1 раза
Пасха "Баба праздничная" по рецепту Дарьи Цвек получается необычайно пышной, ароматной и нежной. Она легко готовится дома и станет изюминкой праздничного стола, радует семью неповторимым вкусом и традиционным ароматом.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 1 кг;
- молоко — 400 мл.;
- желтки — 10 шт.;
- дрожжи — 100 г;
- сливочное масло — 200 г;
- сахар — 250 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — ½ ч. л.;
- изюм — 200 г;
- цедра лимона и апельсина (по желанию) — ½.
Способ приготовления
Приготовьте опару: в теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки, перемешайте. Накройте и оставьте на 15-20 минут, пока опара не увеличится вдвое и не появится "шапочка".
Желтки смешайте с сахаром и ванильным сахаром до полного растворения. Добавьте их к опаре вместе с охлажденным растопленным маслом, тщательно перемешайте.
Добавьте соль и постепенно всыпайте просеянную муку. Сначала замешивайте тесто венчиком, затем руками, пока масса не станет эластичной. Тесто может липнуть — смазывайте руки растительным маслом. Вымешивайте не менее 30 минут.
Добавьте по желанию цедру лимона и апельсина и изюм, предварительно промытый, просушенный и обвалянный в муке. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.
Обмните тесто, сформируйте куличи, смазывая руки маслом, и наполните формы на 1/3. Оставьте еще на час-полтора для подхода. Когда куличи увеличатся вдвое, смажьте их взбитым яйцом и выпекайте в духовке, разогретой до 200°C, уменьшив температуру до 180°C, около 45 минут. Пасха получается пышной, ароматной и праздничной — отличный выбор для любого Пасхального стола.
