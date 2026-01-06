Відео
Головна Смак Легкий салат "Ідеал" за 3 хвилини — для схуднення після свят

Легкий салат "Ідеал" за 3 хвилини — для схуднення після свят

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 12:04
Легкий салат Ідеал за 3 хвилини — рецепт для схуднення з фото
Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий салат "Ідеал" створений для тих днів, коли хочеться швидко повернутися до легкого раціону після свят. Свіжі овочі, хрумкий айсберг і ніжна йогуртова заправка роблять страву збалансованою та освіжаючою. Рецепт готується буквально за кілька хвилин без складних процесів. Саме такі салати ідеально підходять для схуднення та легких вечерь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • салат айсберг — до свого смаку;
  • перець солодкий — 1 шт.;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • помідор — 1 шт.;
  • оливки без кісточок — до свого смаку;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • йогурт натуральний — 3 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування

Листя салату айсберг нарізати або порвати руками на середні шматки та викласти у салатник. Солодкий перець очистити від насіння, нарізати соломкою або невеликими шматочками та додати до салату. Помідор нарізати кубиками, перекласти до овочів. Додати консервовану кукурудзу без рідини та оливки без кісточок, за потреби розрізані навпіл.

швидкий рецепт з фото для схуднення після свят
Кукурудза та соус. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисці з’єднати натуральний йогурт і гірчицю, посолити та поперчити за смаком, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Заправку додати до салату, акуратно перемішати, щоб овочі рівномірно вкрилися соусом.

рецепт смачного овочевого салату
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий салат одразу подавати до столу. Він не потребує настоювання та зберігає свіжу текстуру і легкий смак.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

овочі схуднення салат рецепт закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
