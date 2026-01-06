Легкий салат Ідеал за 3 хвилини — рецепт для схуднення з фото

Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий салат "Ідеал" створений для тих днів, коли хочеться швидко повернутися до легкого раціону після свят. Свіжі овочі, хрумкий айсберг і ніжна йогуртова заправка роблять страву збалансованою та освіжаючою. Рецепт готується буквально за кілька хвилин без складних процесів. Саме такі салати ідеально підходять для схуднення та легких вечерь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

салат айсберг — до свого смаку;

перець солодкий — 1 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

помідор — 1 шт.;

оливки без кісточок — до свого смаку;

гірчиця — 1 ст. л.;

йогурт натуральний — 3 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування

Листя салату айсберг нарізати або порвати руками на середні шматки та викласти у салатник. Солодкий перець очистити від насіння, нарізати соломкою або невеликими шматочками та додати до салату. Помідор нарізати кубиками, перекласти до овочів. Додати консервовану кукурудзу без рідини та оливки без кісточок, за потреби розрізані навпіл.

Кукурудза та соус. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисці з’єднати натуральний йогурт і гірчицю, посолити та поперчити за смаком, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Заправку додати до салату, акуратно перемішати, щоб овочі рівномірно вкрилися соусом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий салат одразу подавати до столу. Він не потребує настоювання та зберігає свіжу текстуру і легкий смак.

