Легкий салат Идеал за 3 минуты — рецепт для похудения с фото

Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий салат "Идеал" создан для тех дней, когда хочется быстро вернуться к легкому рациону после праздников. Свежие овощи, хрустящий айсберг и нежная йогуртовая заправка делают блюдо сбалансированным и освежающим. Рецепт готовится буквально за несколько минут без сложных процессов. Именно такие салаты идеально подходят для похудения и легких ужинов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

салат айсберг — по своему вкусу;

перец сладкий — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

помидор — 1 шт.;

оливки без косточек — по своему вкусу;

горчица — 1 ст. л.;

йогурт натуральный — 3 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу.

Способ приготовления

Листья салата айсберг нарезать или порвать руками на средние куски и выложить в салатник. Сладкий перец очистить от семян, нарезать соломкой или небольшими кусочками и добавить к салату. Помидор нарезать кубиками, переложить к овощам. Добавить консервированную кукурузу без жидкости и оливки без косточек, при необходимости разрезанные пополам.

Кукуруза и соус. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной миске соединить натуральный йогурт и горчицу, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать до однородной консистенции. Заправку добавить к салату, аккуратно перемешать, чтобы овощи равномерно покрылись соусом.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый салат сразу подавать к столу. Он не требует настаивания и сохраняет свежую текстуру и легкий вкус.

