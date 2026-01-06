Видео
Главная Вкус Легкий салат "Идеал" за 3 минуты — для похудения после праздников

Легкий салат "Идеал" за 3 минуты — для похудения после праздников

Дата публикации 6 января 2026 12:04
Легкий салат Идеал за 3 минуты — рецепт для похудения с фото
Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий салат "Идеал" создан для тех дней, когда хочется быстро вернуться к легкому рациону после праздников. Свежие овощи, хрустящий айсберг и нежная йогуртовая заправка делают блюдо сбалансированным и освежающим. Рецепт готовится буквально за несколько минут без сложных процессов. Именно такие салаты идеально подходят для похудения и легких ужинов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • салат айсберг — по своему вкусу;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • помидор — 1 шт.;
  • оливки без косточек — по своему вкусу;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • йогурт натуральный — 3 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу.

Способ приготовления

Листья салата айсберг нарезать или порвать руками на средние куски и выложить в салатник. Сладкий перец очистить от семян, нарезать соломкой или небольшими кусочками и добавить к салату. Помидор нарезать кубиками, переложить к овощам. Добавить консервированную кукурузу без жидкости и оливки без косточек, при необходимости разрезанные пополам.

швидкий рецепт з фото для схуднення після свят
Кукуруза и соус. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной миске соединить натуральный йогурт и горчицу, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать до однородной консистенции. Заправку добавить к салату, аккуратно перемешать, чтобы овощи равномерно покрылись соусом.

рецепт смачного овочевого салату
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый салат сразу подавать к столу. Он не требует настаивания и сохраняет свежую текстуру и легкий вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
