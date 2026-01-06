Легкий салат Идеал за 3 минуты — рецепт для похудения с фото

Легкий салат "Идеал" за 3 минуты — для похудения после праздников
Легкий салат "Идеал" создан для тех дней, когда хочется быстро вернуться к легкому рациону после праздников. Свежие овощи, хрустящий айсберг и нежная йогуртовая заправка делают блюдо сбалансированным и освежающим. Рецепт готовится буквально за несколько минут без сложных процессов. Именно такие салаты идеально подходят для похудения и легких ужинов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- салат айсберг — по своему вкусу;
- перец сладкий — 1 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- помидор — 1 шт.;
- оливки без косточек — по своему вкусу;
- горчица — 1 ст. л.;
- йогурт натуральный — 3 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу.
Способ приготовления
Листья салата айсберг нарезать или порвать руками на средние куски и выложить в салатник. Сладкий перец очистить от семян, нарезать соломкой или небольшими кусочками и добавить к салату. Помидор нарезать кубиками, переложить к овощам. Добавить консервированную кукурузу без жидкости и оливки без косточек, при необходимости разрезанные пополам.
В отдельной миске соединить натуральный йогурт и горчицу, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать до однородной консистенции. Заправку добавить к салату, аккуратно перемешать, чтобы овощи равномерно покрылись соусом.
Готовый салат сразу подавать к столу. Он не требует настаивания и сохраняет свежую текстуру и легкий вкус.
