Головна Смак Лимонне печиво, що тане в роті, за 20 хвилин: рецепт без вершкового масла

Дата публікації: 12 травня 2026 03:04
Лимонне печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Це лимонне печиво підкорює з першого шматочка своїм яскравим цитрусовим ароматом і ніжною текстурою. Завдяки соковитому лимонному крему випічка виходить легкою, освіжаючою та буквально тане в роті. Особливо приємно, що готується десерт без вершкового масла та з доступних інгредієнтів. Ідеальний варіант до чаю, коли хочеться чогось домашнього й ароматного.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • лимонний сік — з 1 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • цедра лимона — з 1/2 шт.;
  • вода — 80 мл;
  • куркума — дрібка;
  • яйце — 1 шт.

Для тіста:

  • яйце — 1 шт.;
  • цедра лимона — з 1/2 шт.;
  • олія без запаху — 70 мл;
  • цукор — 60 г;
  • ванільний цукор — 5 г;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • борошно — 200 г.
рецепт лимонного печива
Приготування печива. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для крему змішати лимонний сік, цукор, крохмаль, воду, яйце, цедру та дрібку куркуми. 
  2. Прогріти на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння, після чого залишити охолоджуватися.
  3. Для тіста змішати яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, олію та лимонну цедру. 
  4. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Частину тіста залишити для верхнього шару.
  5. Основу розподілити у формі, зверху викласти лимонний крем, а решту тіста натерти зверху на тертці. 
  6. Випікати при 180°C приблизно 20–25 хвилин до легкої золотистої скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
