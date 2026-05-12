Тающее во рту лимонное печенье за 20 минут: рецепт без сливочного масла
Это лимонное печенье покоряет с первого кусочка своим ярким цитрусовым ароматом и нежной текстурой. Благодаря сочному лимонному крему выпечка получается легкой, освежающей и буквально тает во рту. Особенно приятно, что готовится десерт без сливочного масла и из доступных ингредиентов. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то домашнего и ароматного.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лимонный сок — из 1 шт.;
- сахар — 80 г;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- цедра лимона — с 1/2 шт.;
- вода — 80 мл.;
- куркума — щепотка;
- яйцо — 1 шт.
Для теста:
- яйцо — 1 шт.;
- цедра лимона — с 1/2 шт.;
- масло без запаха — 70 мл.;
- сахар — 60 г;
- ванильный сахар — 5 г;
- соль — 1/4 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 200 г.
Способ приготовления
- Для крема смешать лимонный сок, сахар, крахмал, воду, яйцо, цедру и щепотку куркумы.
- Прогреть на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения, после чего оставить охлаждаться.
- Для теста смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, масло и лимонную цедру.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Часть теста оставить для верхнего слоя.
- Основу распределить в форме, сверху выложить лимонный крем, а остальное тесто натереть сверху на терке.
- Выпекать при 180°C примерно 20-25 минут до легкой золотистой корочки.
