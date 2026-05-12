Тающее во рту лимонное печенье за 20 минут: рецепт без сливочного масла

Лимонное печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Это лимонное печенье покоряет с первого кусочка своим ярким цитрусовым ароматом и нежной текстурой. Благодаря сочному лимонному крему выпечка получается легкой, освежающей и буквально тает во рту. Особенно приятно, что готовится десерт без сливочного масла и из доступных ингредиентов. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то домашнего и ароматного.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лимонный сок — из 1 шт.;

сахар — 80 г;

кукурузный крахмал — 20 г;

цедра лимона — с 1/2 шт.;

вода — 80 мл.;

куркума — щепотка;

яйцо — 1 шт.

Для теста:

яйцо — 1 шт.;

цедра лимона — с 1/2 шт.;

масло без запаха — 70 мл.;

сахар — 60 г;

ванильный сахар — 5 г;

соль — 1/4 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 200 г.

Приготовление печенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Для крема смешать лимонный сок, сахар, крахмал, воду, яйцо, цедру и щепотку куркумы. Прогреть на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения, после чего оставить охлаждаться. Для теста смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, масло и лимонную цедру. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Часть теста оставить для верхнего слоя. Основу распределить в форме, сверху выложить лимонный крем, а остальное тесто натереть сверху на терке. Выпекать при 180°C примерно 20-25 минут до легкой золотистой корочки.

