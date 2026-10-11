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Головна Смак Лимонне печиво з 150 г сиру: виходить дуже м'яке та вологе

Лимонне печиво з 150 г сиру: виходить дуже м'яке та вологе

Ua ru
11 жовтня 2026 03:04
Лимонне сирне печиво: ніжна домашня випічка з цитрусовим ароматом
Лимонне печиво. Фото: кадр з відео.

Ніжна сирна текстура, легка лимонна кислинка та солодка цукрова пудра роблять це печиво особливо апетитним. Воно виходить м’яким усередині, з приємним цитрусовим ароматом, і не потребує складних кулінарних навичок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 50 г; 
  • цукор — 150 г; 
  • сіль — дрібка; 
  • цедра лимона — 1 шт.; 
  • яйце — 1 шт.; 
  • кисломолочний сир — 150 г; 
  • лимонний сік — 30 мл.; 
  • борошно — 280 г; 
  • розпушувач — ½ ч. л.; 
  • цукрова пудра — для посипання.
рецепт лимонного печива
Приготування печива. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Розтерти м’яке вершкове масло з цукром. Додати яйце, лимонну цедру та сіль, перемішати.
  2. Додати кисломолочний сир і лимонний сік.
  3. Поступово додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке, трохи липке тісто.
  4. Сформувати кульки приблизно по 40 г, викласти на деко з пергаментом і злегка притиснути.
  5. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин.
  6. Охолодити печиво та посипати цукровою пудрою.

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десерт рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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