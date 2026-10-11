Лимонне сирне печиво: ніжна домашня випічка з цитрусовим ароматом

Лимонне печиво з 150 г сиру: виходить дуже м'яке та вологе
Ua ru
11 жовтня 2026 03:04
Лимонне печиво. Фото: кадр з відео.
Ніжна сирна текстура, легка лимонна кислинка та солодка цукрова пудра роблять це печиво особливо апетитним. Воно виходить м’яким усередині, з приємним цитрусовим ароматом, і не потребує складних кулінарних навичок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- вершкове масло — 50 г;
- цукор — 150 г;
- сіль — дрібка;
- цедра лимона — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- кисломолочний сир — 150 г;
- лимонний сік — 30 мл.;
- борошно — 280 г;
- розпушувач — ½ ч. л.;
- цукрова пудра — для посипання.
Спосіб приготування
- Розтерти м’яке вершкове масло з цукром. Додати яйце, лимонну цедру та сіль, перемішати.
- Додати кисломолочний сир і лимонний сік.
- Поступово додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке, трохи липке тісто.
- Сформувати кульки приблизно по 40 г, викласти на деко з пергаментом і злегка притиснути.
- Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин.
- Охолодити печиво та посипати цукровою пудрою.
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