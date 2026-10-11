Лимонне сирне печиво: ніжна домашня випічка з цитрусовим ароматом

Лимонне печиво. Фото: кадр з відео.

Ніжна сирна текстура, легка лимонна кислинка та солодка цукрова пудра роблять це печиво особливо апетитним. Воно виходить м’яким усередині, з приємним цитрусовим ароматом, і не потребує складних кулінарних навичок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 50 г;

цукор — 150 г;

сіль — дрібка;

цедра лимона — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

кисломолочний сир — 150 г;

лимонний сік — 30 мл.;

борошно — 280 г;

розпушувач — ½ ч. л.;

цукрова пудра — для посипання.

Приготування печива. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Розтерти м’яке вершкове масло з цукром. Додати яйце, лимонну цедру та сіль, перемішати. Додати кисломолочний сир і лимонний сік. Поступово додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке, трохи липке тісто. Сформувати кульки приблизно по 40 г, викласти на деко з пергаментом і злегка притиснути. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин. Охолодити печиво та посипати цукровою пудрою.

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