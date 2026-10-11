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Главная Вкус Лимонное печенье из 150 г творога: получается очень мягким и влажным

Лимонное печенье из 150 г творога: получается очень мягким и влажным

Ua ru
11 октября 2026 03:04
Лимонное творожное печенье: нежная домашняя выпечка с цитрусовым ароматом
Лимонное печенье. Фото: кадр из видео.

Нежная творожная текстура, легкая лимонная кислинка и сладкая сахарная пудра делают это печенье особенно аппетитным. Оно получается мягким внутри, с приятным цитрусовым ароматом, и не требует сложных кулинарных навыков.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло — 50 г;
  • сахар — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • творог — 150 г;
  • лимонный сок — 30 мл;
  • мука — 280 г;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • сахарная пудра — для посыпки.
рецепт лимонного печива
Приготовление печенья. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Разотрите мягкое сливочное масло с сахаром. Добавьте яйцо, лимонную цедру и соль, перемешайте.
  2. Добавить творог и лимонный сок.
  3. Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое, слегка липкое тесто.
  4. Сформировать шарики весом примерно по 40 г, выложить на противень с пергаментом и слегка прижать.
  5. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут.
  6. Остудить печенье и посыпать сахарной пудрой.

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десерт рецепт выпечка печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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