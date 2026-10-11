Лимонное творожное печенье: нежная домашняя выпечка с цитрусовым ароматом

Лимонное печенье. Фото: кадр из видео.

Нежная творожная текстура, легкая лимонная кислинка и сладкая сахарная пудра делают это печенье особенно аппетитным. Оно получается мягким внутри, с приятным цитрусовым ароматом, и не требует сложных кулинарных навыков.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сливочное масло — 50 г;

сахар — 150 г;

соль — щепотка;

цедра лимона — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

творог — 150 г;

лимонный сок — 30 мл;

мука — 280 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

сахарная пудра — для посыпки.

Приготовление печенья. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Разотрите мягкое сливочное масло с сахаром. Добавьте яйцо, лимонную цедру и соль, перемешайте. Добавить творог и лимонный сок. Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое, слегка липкое тесто. Сформировать шарики весом примерно по 40 г, выложить на противень с пергаментом и слегка прижать. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Остудить печенье и посыпать сахарной пудрой.

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