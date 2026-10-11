Лимонное творожное печенье: нежная домашняя выпечка с цитрусовым ароматом

Лимонное печенье из 150 г творога: получается очень мягким и влажным
Ua ru
11 октября 2026 03:04
Лимонное печенье. Фото: кадр из видео.
Нежная творожная текстура, легкая лимонная кислинка и сладкая сахарная пудра делают это печенье особенно аппетитным. Оно получается мягким внутри, с приятным цитрусовым ароматом, и не требует сложных кулинарных навыков.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 150 г;
- соль — щепотка;
- цедра лимона — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- творог — 150 г;
- лимонный сок — 30 мл;
- мука — 280 г;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- сахарная пудра — для посыпки.
Способ приготовления
- Разотрите мягкое сливочное масло с сахаром. Добавьте яйцо, лимонную цедру и соль, перемешайте.
- Добавить творог и лимонный сок.
- Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое, слегка липкое тесто.
- Сформировать шарики весом примерно по 40 г, выложить на противень с пергаментом и слегка прижать.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут.
- Остудить печенье и посыпать сахарной пудрой.
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