Лимонне печиво за 20 хвилин: рецепт випічки без вершкового масла

Лимонне печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Це лимонне печиво підкорює з першого шматочка — ніжне тісто, ароматна цедра та легка кислинка крему створюють ідеальне поєднання. Випічка готується без вершкового масла, але виходить дуже м’якою та розсипчастою. Рецепт простий, швидкий і чудово підходить до чаю або кави. А головне — на приготування знадобиться зовсім небагато часу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сік лимона — з 1 шт.;

цукор — 80 г.;

крохмаль кукурудзяний — 20 г.;

цедра лимона — з 1/2 шт.;

вода — 80 мл.;

куркума — дрібка.;

яйце — 1 шт.

Для тіста:

яйце — 1 шт.;

цедра лимона — з 1/2 шт.;

олія без запаху — 70 мл.;

цукор — 60 г.;

ванільний цукор — 5 г.;

сіль — 1/4 ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 200 г.

Приготування печива. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Для крему змішати лимонний сік, яйце, цукор, крохмаль, воду, цедру та дрібку куркуми. Прогріти масу на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Залишити охолоджуватися. Для тіста з’єднати яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, олію та лимонну цедру. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Більшу частину тіста розподілити у формі, зверху викласти лимонний крем. Решту тіста натерти зверху на тертці. Випікати при температурі 180 °C приблизно 20–25 хвилин до легкої золотистої скоринки.

