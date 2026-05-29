Главная Вкус Лимонное печенье за 20 минут: рецепт выпечки без сливочного масла

Лимонное печенье за 20 минут: рецепт выпечки без сливочного масла

Дата публикации 29 мая 2026 16:14
Лимонное печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Это лимонное печенье покоряет с первого кусочка — нежное тесто, ароматная цедра и легкая кислинка крема создают идеальное сочетание. Выпечка готовится без сливочного масла, но получается очень мягкой и рассыпчатой. Рецепт простой, быстрый и прекрасно подходит к чаю или кофе. А главное — на приготовление понадобится совсем немного времени.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сок лимона — из 1 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • крахмал кукурузный — 20 г.;
  • цедра лимона — с 1/2 шт.;
  • вода — 80 мл.;
  • куркума — щепотка;
  • яйцо — 1 шт.

Для теста:

  • яйцо — 1 шт.;
  • цедра лимона — с 1/2 шт.;
  • масло без запаха — 70 мл.;
  • сахар — 60 г.;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 200 г.
Приготовление печенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Для крема смешать лимонный сок, яйцо, сахар, крахмал, воду, цедру и щепотку куркумы.
  2. Прогреть массу на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Оставить охлаждаться.
  3. Для теста соединить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, масло и лимонную цедру.
  4. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  5. Большую часть теста распределить в форме, сверху выложить лимонный крем. Остальное тесто натереть сверху на терке.
  6. Выпекать при температуре 180 °C примерно 20-25 минут до легкой золотистой корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
