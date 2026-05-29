Лимонное печенье за 20 минут: рецепт выпечки без сливочного масла

Лимонное печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Это лимонное печенье покоряет с первого кусочка — нежное тесто, ароматная цедра и легкая кислинка крема создают идеальное сочетание. Выпечка готовится без сливочного масла, но получается очень мягкой и рассыпчатой. Рецепт простой, быстрый и прекрасно подходит к чаю или кофе. А главное — на приготовление понадобится совсем немного времени.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сок лимона — из 1 шт.;

сахар — 80 г;

крахмал кукурузный — 20 г.;

цедра лимона — с 1/2 шт.;

вода — 80 мл.;

куркума — щепотка;

яйцо — 1 шт.

Для теста:

яйцо — 1 шт.;

цедра лимона — с 1/2 шт.;

масло без запаха — 70 мл.;

сахар — 60 г.;

ванильный сахар — 5 г;

соль — 1/4 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 200 г.

Приготовление печенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Для крема смешать лимонный сок, яйцо, сахар, крахмал, воду, цедру и щепотку куркумы. Прогреть массу на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Оставить охлаждаться. Для теста соединить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, масло и лимонную цедру. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Большую часть теста распределить в форме, сверху выложить лимонный крем. Остальное тесто натереть сверху на терке. Выпекать при температуре 180 °C примерно 20-25 минут до легкой золотистой корочки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Ваша пробная версия Premium закончилась