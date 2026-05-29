Лимонное печенье за 20 минут: рецепт выпечки без сливочного масла
Это лимонное печенье покоряет с первого кусочка — нежное тесто, ароматная цедра и легкая кислинка крема создают идеальное сочетание. Выпечка готовится без сливочного масла, но получается очень мягкой и рассыпчатой. Рецепт простой, быстрый и прекрасно подходит к чаю или кофе. А главное — на приготовление понадобится совсем немного времени.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сок лимона — из 1 шт.;
- сахар — 80 г;
- крахмал кукурузный — 20 г.;
- цедра лимона — с 1/2 шт.;
- вода — 80 мл.;
- куркума — щепотка;
- яйцо — 1 шт.
Для теста:
- яйцо — 1 шт.;
- цедра лимона — с 1/2 шт.;
- масло без запаха — 70 мл.;
- сахар — 60 г.;
- ванильный сахар — 5 г;
- соль — 1/4 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 200 г.
Способ приготовления
- Для крема смешать лимонный сок, яйцо, сахар, крахмал, воду, цедру и щепотку куркумы.
- Прогреть массу на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Оставить охлаждаться.
- Для теста соединить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, масло и лимонную цедру.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Большую часть теста распределить в форме, сверху выложить лимонный крем. Остальное тесто натереть сверху на терке.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 20-25 минут до легкой золотистой корочки.
