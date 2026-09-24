Баклажанова запіканка з яйцями та сиром: проста вечеря в духовці

Лінива запіканка на вечерю за 25 хвилин: знадобиться 1 баклажан і 4 яйця
Ua ru
24 вересня 2026 21:04
Баклажани та яйця. Фото: smachnenke.com.ua
Соковитий баклажан, ароматна зелень, часник і помідор під сирною скоринкою перетворюються на ситну та апетитну страву. Запіканку легко приготувати з доступних продуктів, а активна підготовка займає зовсім небагато часу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- баклажан — 1 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- зелена цибуля — 6–7 пір’їн;
- петрушка — невеликий пучок;
- часник — 3–4 зубчики;
- борошно — 2 ст. л.;
- твердий сир — 70 г;
- кунжут — за бажанням;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- мелена паприка або червоний перець — до смаку;
- вершкове масло — для змащування форми.
Для баклажана:
- вода — 1 л;
- сіль — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Баклажан очистити смужками, нарізати невеликими кубиками та замочити в підсоленій воді на 15 хвилин.
- Потім воду злити, баклажан добре обсушити.
- Яйця збити та змішати з баклажаном. Додати нарізані помідор, зелену цибулю, петрушку й часник.
- Посолити, поперчити, додати паприку та борошно, перемішати.
- Форму розміром приблизно 27 × 15 см змастити маслом, за бажанням посипати кунжутом.
- Викласти баклажанну масу та розрівняти. Випікати при 180 °C близько 25 хвилин.
- Посипати запіканку тертим сиром і повернути в духовку ще на 10 хвилин.
- Готову страву трохи охолодити та нарізати порційними шматочками.
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