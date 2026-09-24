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Головна Смак Лінива запіканка на вечерю за 25 хвилин: знадобиться 1 баклажан і 4 яйця

Лінива запіканка на вечерю за 25 хвилин: знадобиться 1 баклажан і 4 яйця

Ua ru
24 вересня 2026 21:04
Баклажанова запіканка з яйцями та сиром: проста вечеря в духовці
Баклажани та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Соковитий баклажан, ароматна зелень, часник і помідор під сирною скоринкою перетворюються на ситну та апетитну страву. Запіканку легко приготувати з доступних продуктів, а активна підготовка займає зовсім небагато часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • баклажан — 1 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • зелена цибуля — 6–7 пір’їн;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • твердий сир — 70 г;
  • кунжут — за бажанням;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • мелена паприка або червоний перець — до смаку;
  • вершкове масло — для змащування форми.

Для баклажана:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 1 ст. л.
рецепт овочевої запіканки
Приготування запіканки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажан очистити смужками, нарізати невеликими кубиками та замочити в підсоленій воді на 15 хвилин.
  2. Потім воду злити, баклажан добре обсушити.
  3. Яйця збити та змішати з баклажаном. Додати нарізані помідор, зелену цибулю, петрушку й часник.
  4. Посолити, поперчити, додати паприку та борошно, перемішати.
  5. Форму розміром приблизно 27 × 15 см змастити маслом, за бажанням посипати кунжутом.
  6. Викласти баклажанну масу та розрівняти. Випікати при 180 °C близько 25 хвилин.
  7. Посипати запіканку тертим сиром і повернути в духовку ще на 10 хвилин.
  8. Готову страву трохи охолодити та нарізати порційними шматочками.

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Вечеря рецепт баклажан овочева запіканка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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