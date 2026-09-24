Баклажанова запіканка з яйцями та сиром: проста вечеря в духовці

Баклажани та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Соковитий баклажан, ароматна зелень, часник і помідор під сирною скоринкою перетворюються на ситну та апетитну страву. Запіканку легко приготувати з доступних продуктів, а активна підготовка займає зовсім небагато часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажан — 1 шт.;

яйця — 4 шт.;

помідор — 1 шт.;

зелена цибуля — 6–7 пір’їн;

петрушка — невеликий пучок;

часник — 3–4 зубчики;

борошно — 2 ст. л.;

твердий сир — 70 г;

кунжут — за бажанням;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

мелена паприка або червоний перець — до смаку;

вершкове масло — для змащування форми.

Для баклажана:

вода — 1 л;

сіль — 1 ст. л.

Приготування запіканки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажан очистити смужками, нарізати невеликими кубиками та замочити в підсоленій воді на 15 хвилин. Потім воду злити, баклажан добре обсушити. Яйця збити та змішати з баклажаном. Додати нарізані помідор, зелену цибулю, петрушку й часник. Посолити, поперчити, додати паприку та борошно, перемішати. Форму розміром приблизно 27 × 15 см змастити маслом, за бажанням посипати кунжутом. Викласти баклажанну масу та розрівняти. Випікати при 180 °C близько 25 хвилин. Посипати запіканку тертим сиром і повернути в духовку ще на 10 хвилин. Готову страву трохи охолодити та нарізати порційними шматочками.

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