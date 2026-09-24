Баклажанная запеканка с яйцами и сыром: простой ужин в духовке

Баклажаны и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Сочный баклажан, ароматная зелень, чеснок и помидор под сырной корочкой превращаются в сытное и аппетитное блюдо. Запеканку легко приготовить из доступных продуктов, а сама готовка занимает совсем немного времени.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажан — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

помидор — 1 шт.;

зеленый лук — 6–7 перьев;

петрушка — небольшой пучок;

чеснок — 3–4 зубчика;

мука — 2 ст. л.;

твердый сыр — 70 г;

кунжут — по желанию;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

молотая паприка или красный перец — по вкусу;

сливочное масло — для смазывания формы.

Для баклажана:

вода — 1 л;

соль — 1 ст. л.

Приготовление запеканки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажан очистить, нарезать небольшими кубиками и замочить в подсоленной воде на 15 минут. Затем воду слить, баклажан хорошо обсушить. Яйца взбить и смешать с баклажаном. Добавить нарезанные помидоры, зеленый лук, петрушку и чеснок. Посолить, поперчить, добавить паприку и муку, перемешать. Форму размером примерно 27 × 15 см смазать маслом, по желанию посыпать кунжутом. Выложить баклажанную массу и разровнять. Выпекать при 180 °C около 25 минут. Посыпать запеканку тертым сыром и вернуть в духовку ещё на 10 минут. Готовое блюдо немного остудить и нарезать порционными кусочками.

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