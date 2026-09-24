Баклажанная запеканка с яйцами и сыром: простой ужин в духовке

Легкая запеканка на ужин за 25 минут: понадобится 1 баклажан и 4 яйца
Ua ru
24 сентября 2026 21:04
Баклажаны и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Сочный баклажан, ароматная зелень, чеснок и помидор под сырной корочкой превращаются в сытное и аппетитное блюдо. Запеканку легко приготовить из доступных продуктов, а сама готовка занимает совсем немного времени.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- баклажан — 1 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- зеленый лук — 6–7 перьев;
- петрушка — небольшой пучок;
- чеснок — 3–4 зубчика;
- мука — 2 ст. л.;
- твердый сыр — 70 г;
- кунжут — по желанию;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- молотая паприка или красный перец — по вкусу;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Для баклажана:
- вода — 1 л;
- соль — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Баклажан очистить, нарезать небольшими кубиками и замочить в подсоленной воде на 15 минут.
- Затем воду слить, баклажан хорошо обсушить.
- Яйца взбить и смешать с баклажаном. Добавить нарезанные помидоры, зеленый лук, петрушку и чеснок.
- Посолить, поперчить, добавить паприку и муку, перемешать.
- Форму размером примерно 27 × 15 см смазать маслом, по желанию посыпать кунжутом.
- Выложить баклажанную массу и разровнять. Выпекать при 180 °C около 25 минут.
- Посыпать запеканку тертым сыром и вернуть в духовку ещё на 10 минут.
- Готовое блюдо немного остудить и нарезать порционными кусочками.
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