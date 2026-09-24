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Главная Вкус Легкая запеканка на ужин за 25 минут: понадобится 1 баклажан и 4 яйца

Легкая запеканка на ужин за 25 минут: понадобится 1 баклажан и 4 яйца

Ua ru
24 сентября 2026 21:04
Баклажанная запеканка с яйцами и сыром: простой ужин в духовке
Баклажаны и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Сочный баклажан, ароматная зелень, чеснок и помидор под сырной корочкой превращаются в сытное и аппетитное блюдо. Запеканку легко приготовить из доступных продуктов, а сама готовка занимает совсем немного времени.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажан — 1 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • зеленый лук — 6–7 перьев;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • чеснок — 3–4 зубчика;
  • мука — 2 ст. л.;
  • твердый сыр — 70 г;
  • кунжут — по желанию;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • молотая паприка или красный перец — по вкусу;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Для баклажана:

  • вода — 1 л;
  • соль — 1 ст. л.
рецепт овочевої запіканки
Приготовление запеканки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажан очистить, нарезать небольшими кубиками и замочить в подсоленной воде на 15 минут.
  2. Затем воду слить, баклажан хорошо обсушить.
  3. Яйца взбить и смешать с баклажаном. Добавить нарезанные помидоры, зеленый лук, петрушку и чеснок.
  4. Посолить, поперчить, добавить паприку и муку, перемешать.
  5. Форму размером примерно 27 × 15 см смазать маслом, по желанию посыпать кунжутом.
  6. Выложить баклажанную массу и разровнять. Выпекать при 180 °C около 25 минут.
  7. Посыпать запеканку тертым сыром и вернуть в духовку ещё на 10 минут.
  8. Готовое блюдо немного остудить и нарезать порционными кусочками.

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Ужин рецепт баклажан овощная запеканка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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