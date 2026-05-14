Ліниві хачапурі за 8 хвилин на сковороді: швидкий рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці ліниві хачапурі на сковороді стали справжньою знахідкою для швидкого сніданку. Усього кілька простих інгредієнтів — і вже за 8 хвилин на столі ароматна сирна страва з рум’яною скоринкою. Рецепт не потребує дріжджів, духовки чи довгого замішування тіста.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — щіпка;

борошно — 120 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

молоко — 200 мл.;

сир — 150–250 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйце, сіль і цукор. Додати молоко та добре перемішати. Додати борошно разом із розпушувачем і замішати однорідне тісто. Сир натерти на тертці або дрібно подрібнити, додати до тіста та ще раз перемішати. Викласти масу на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажити хачапурі на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими.

