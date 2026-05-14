Ліниві хачапурі за 8 хвилин на сковороді: швидкий рецепт на сніданок
Дата публікації: 14 травня 2026 05:04
Ліниві хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua
Ці ліниві хачапурі на сковороді стали справжньою знахідкою для швидкого сніданку. Усього кілька простих інгредієнтів — і вже за 8 хвилин на столі ароматна сирна страва з рум’яною скоринкою. Рецепт не потребує дріжджів, духовки чи довгого замішування тіста.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — щіпка;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- молоко — 200 мл.;
- сир — 150–250 г.
Спосіб приготування
- У мисці змішати яйце, сіль і цукор. Додати молоко та добре перемішати.
- Додати борошно разом із розпушувачем і замішати однорідне тісто.
- Сир натерти на тертці або дрібно подрібнити, додати до тіста та ще раз перемішати.
- Викласти масу на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
- Смажити хачапурі на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими.
