Ліниві хачапурі за 8 хвилин на сковороді: швидкий рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі за 8 хвилин на сковороді: швидкий рецепт на сніданок

Дата публікації: 14 травня 2026 05:04
Ліниві хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці ліниві хачапурі на сковороді стали справжньою знахідкою для швидкого сніданку. Усього кілька простих інгредієнтів — і вже за 8 хвилин на столі ароматна сирна страва з рум’яною скоринкою. Рецепт не потребує дріжджів, духовки чи довгого замішування тіста. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — щіпка;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • молоко — 200 мл.;
  • сир — 150–250 г.
рецепт лінивих хачапурі
Приготування хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати яйце, сіль і цукор. Додати молоко та добре перемішати.
  2. Додати борошно разом із розпушувачем і замішати однорідне тісто.
  3. Сир натерти на тертці або дрібно подрібнити, додати до тіста та ще раз перемішати.
  4. Викласти масу на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
  5. Смажити хачапурі на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
