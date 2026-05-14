Україна
Главная Вкус Ленивые хачапури за 8 минут на сковороде: быстрый рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 05:04
Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти ленивые хачапури на сковороде стали настоящей находкой для быстрого завтрака. Всего несколько простых ингредиентов — и уже через 8 минут на столе ароматное сырное блюдо с румяной корочкой. Рецепт не требует дрожжей, духовки или долгого замешивания теста.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — щепотка;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • молоко — 200 мл.;
  • творог — 150-250 г.
Приготовление хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В миске смешать яйцо, соль и сахар. Добавить молоко и хорошо перемешать.
  2. Добавить муку вместе с разрыхлителем и замешать однородное тесто.
  3. Сыр натереть на терке или мелко измельчить, добавить к тесту и еще раз перемешать.
  4. Выложить массу на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
  5. Жарить хачапури на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
