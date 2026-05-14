Ленивые хачапури за 8 минут на сковороде: быстрый рецепт на завтрак
Дата публикации 14 мая 2026 05:04
Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua
Эти ленивые хачапури на сковороде стали настоящей находкой для быстрого завтрака. Всего несколько простых ингредиентов — и уже через 8 минут на столе ароматное сырное блюдо с румяной корочкой. Рецепт не требует дрожжей, духовки или долгого замешивания теста.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- молоко — 200 мл.;
- творог — 150-250 г.
Способ приготовления
- В миске смешать яйцо, соль и сахар. Добавить молоко и хорошо перемешать.
- Добавить муку вместе с разрыхлителем и замешать однородное тесто.
- Сыр натереть на терке или мелко измельчить, добавить к тесту и еще раз перемешать.
- Выложить массу на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
- Жарить хачапури на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими.
