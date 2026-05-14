Ленивые хачапури за 8 минут на сковороде: быстрый рецепт на завтрак

Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти ленивые хачапури на сковороде стали настоящей находкой для быстрого завтрака. Всего несколько простых ингредиентов — и уже через 8 минут на столе ароматное сырное блюдо с румяной корочкой. Рецепт не требует дрожжей, духовки или долгого замешивания теста.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — щепотка;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

молоко — 200 мл.;

творог — 150-250 г.

Приготовление хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

В миске смешать яйцо, соль и сахар. Добавить молоко и хорошо перемешать. Добавить муку вместе с разрыхлителем и замешать однородное тесто. Сыр натереть на терке или мелко измельчить, добавить к тесту и еще раз перемешать. Выложить массу на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарить хачапури на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими.

