Полуничні слойки з листкового тіста: швидкий рецепт до чаю

Випічка з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки без складного тіста та довгого приготування, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Лише кілька доступних інгредієнтів перетворюються на ароматні слойки з ніжною полуничною начинкою. Така випічка чудово смакує до чаю, кави або стане швидким десертом для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

листкове тісто — 1 упаковка;

полуниця — 200 г;

молоко — для змащування;

цукор — за смаком.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Листкове тісто розморозити при кімнатній температурі. Полуницю помити, обсушити та нарізати невеликими шматочками. Викласти ягоди на пласт тіста рівномірним шаром, згорнути щільним рулетом і змастити край молоком для кращого скріплення. Нарізати рулет порційними шматочками та викласти на деко, застелене пергаментом. Зверху змастити молоком і посипати цукром. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплими або повністю охолодженими.

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