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Головна Смак Листкове тісто + полуниця: смачна випічка за 5 хвилин

Листкове тісто + полуниця: смачна випічка за 5 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 14:44
Полуничні слойки з листкового тіста: швидкий рецепт до чаю
Випічка з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки без складного тіста та довгого приготування, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Лише кілька доступних інгредієнтів перетворюються на ароматні слойки з ніжною полуничною начинкою. Така випічка чудово смакує до чаю, кави або стане швидким десертом для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • листкове тісто — 1 упаковка;
  • полуниця — 200 г;
  • молоко — для змащування;
  • цукор — за смаком.
рецепт випічки з полуницею
Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Листкове тісто розморозити при кімнатній температурі.
  2. Полуницю помити, обсушити та нарізати невеликими шматочками.
  3. Викласти ягоди на пласт тіста рівномірним шаром, згорнути щільним рулетом і змастити край молоком для кращого скріплення.
  4. Нарізати рулет порційними шматочками та викласти на деко, застелене пергаментом. Зверху змастити молоком і посипати цукром.
  5. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
  6. Подавати теплими або повністю охолодженими.

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рецепт випічка тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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