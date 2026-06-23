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Главная Вкус Слоеное тесто + клубника: вкусная выпечка за 5 минут

Слоеное тесто + клубника: вкусная выпечка за 5 минут

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 14:44
Клубничные слойки из слоеного теста: быстрый рецепт к чаю
Выпечка с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется домашней выпечки без сложного теста и длительного приготовления, этот рецепт станет настоящей находкой. Всего несколько доступных ингредиентов превращаются в ароматные слойки с нежной клубничной начинкой. Такая выпечка прекрасно сочетается с чаем, кофе или станет быстрым десертом для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • слоеное тесто — 1 упаковка;
  • клубника — 200 г;
  • молоко — для смазывания;
  • сахар — по вкусу.
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Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
  2. Клубнику помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
  3. Выложить ягоды на пласт теста ровным слоем, свернуть плотным рулетом и смазать край молоком для лучшего скрепления.
  4. Нарезать рулет на порционные кусочки и выложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазать молоком и посыпать сахаром.
  5. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до появления золотистой корочки.
  6. Подавать тёплыми или полностью остывшими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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