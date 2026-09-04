Маринад 3/9/10: універсальна пропорція для соковитих помідорів на зиму

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Формула 3/9/10 стане у пригоді під час заготівлі помідорів на зиму. Один маринад можна поєднати з різними добавками — від кропу та часнику до цибулі й гострого перцю.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — скільки вміститься;

кріп;

болгарський перець;

лавровий лист;

чорний перець горошком;

часник;

листя винограду;

цибуля;

гострий червоний перець — за смаком.

Для маринаду на 1 л води:

сіль — 30 г;

цукор — 90 г;

оцет 9% — 100 мл.;

олія — 100 мл.

Помідори та маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

На дно банок покласти обрані спеції та овочі. Помідори наколоти біля плодоніжки зубочисткою й щільно розкласти в банки. Залити окропом і залишити на 20–30 хвилин. Воду злити. Для маринаду на кожен літр води взяти 30 г солі та 90 г цукру. Довести до кипіння, після чого додати оцет та олію. Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й одразу герметично закрутити банки. Перевертати не потрібно — достатньо добре укутати їх і залишити до повного охолодження.

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