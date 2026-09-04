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Головна Смак Маринад 3/9/10: "золота формула" на зиму, все виходить на 10 із 10

Маринад 3/9/10: "золота формула" на зиму, все виходить на 10 із 10

Ua ru
4 вересня 2026 14:44
Маринад 3/9/10: універсальна пропорція для соковитих помідорів на зиму
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Формула 3/9/10 стане у пригоді під час заготівлі помідорів на зиму. Один маринад можна поєднати з різними добавками — від кропу та часнику до цибулі й гострого перцю.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — скільки вміститься;
  • кріп;
  • болгарський перець;
  • лавровий лист;
  • чорний перець горошком;
  • часник;
  • листя винограду;
  • цибуля;
  • гострий червоний перець — за смаком.

Для маринаду на 1 л води:

  • сіль — 30 г;
  • цукор — 90 г;
  • оцет 9% — 100 мл.;
  • олія — 100 мл.
рецепт маринованих помідорів на зиму
Помідори та маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. На дно банок покласти обрані спеції та овочі.
  2. Помідори наколоти біля плодоніжки зубочисткою й щільно розкласти в банки.
  3. Залити окропом і залишити на 20–30 хвилин. Воду злити.
  4. Для маринаду на кожен літр води взяти 30 г солі та 90 г цукру.
  5. Довести до кипіння, після чого додати оцет та олію.
  6. Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й одразу герметично закрутити банки.
  7. Перевертати не потрібно — достатньо добре укутати їх і залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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