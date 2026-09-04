Маринад 3/9/10: універсальна пропорція для соковитих помідорів на зиму

Маринад 3/9/10: "золота формула" на зиму, все виходить на 10 із 10
Ua ru
4 вересня 2026 14:44
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua
Формула 3/9/10 стане у пригоді під час заготівлі помідорів на зиму. Один маринад можна поєднати з різними добавками — від кропу та часнику до цибулі й гострого перцю.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — скільки вміститься;
- кріп;
- болгарський перець;
- лавровий лист;
- чорний перець горошком;
- часник;
- листя винограду;
- цибуля;
- гострий червоний перець — за смаком.
Для маринаду на 1 л води:
- сіль — 30 г;
- цукор — 90 г;
- оцет 9% — 100 мл.;
- олія — 100 мл.
Спосіб приготування
- На дно банок покласти обрані спеції та овочі.
- Помідори наколоти біля плодоніжки зубочисткою й щільно розкласти в банки.
- Залити окропом і залишити на 20–30 хвилин. Воду злити.
- Для маринаду на кожен літр води взяти 30 г солі та 90 г цукру.
- Довести до кипіння, після чого додати оцет та олію.
- Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й одразу герметично закрутити банки.
- Перевертати не потрібно — достатньо добре укутати їх і залишити до повного охолодження.
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