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Главная Вкус Маринад 3/9/10: "золотая формула" на зиму, все получается на 10 из 10

Маринад 3/9/10: "золотая формула" на зиму, все получается на 10 из 10

Ua ru
4 сентября 2026 14:44
Маринад 3/9/10: универсальное соотношение для сочных помидоров на зиму
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Формула 3/9/10 пригодится при заготовке помидоров на зиму. Один маринад можно сочетать с различными добавками — от укропа и чеснока до лука и острого перца.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — сколько поместится;
  • укроп;
  • болгарский перец;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошком;
  • чеснок;
  • листья винограда;
  • лук;
  • острый красный перец — по вкусу.

Для маринада на 1 л воды:

  • соль — 30 г;
  • сахар — 90 г;
  • уксус 9% — 100 мл.;
  • растительное масло — 100 мл.
рецепт маринованих помідорів на зиму
Помидоры и маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. На дно банок выложить выбранные специи и овощи.
  2. Помидоры проколоть у плодоножки зубочисткой и плотно уложить в банки.
  3. Залить кипятком и оставить на 20–30 минут. Воду слить.
  4. Для маринада на каждый литр воды взять 30 г соли и 90 г сахара.
  5. Довести до кипения, после чего добавить уксус и растительное масло.
  6. Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и сразу герметично закрутить банки.
  7. Переворачивать не нужно — достаточно хорошо укутать их и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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