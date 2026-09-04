Маринад 3/9/10: универсальное соотношение для сочных помидоров на зиму

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Формула 3/9/10 пригодится при заготовке помидоров на зиму. Один маринад можно сочетать с различными добавками — от укропа и чеснока до лука и острого перца.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — сколько поместится;

укроп;

болгарский перец;

лавровый лист;

черный перец горошком;

чеснок;

листья винограда;

лук;

острый красный перец — по вкусу.

Для маринада на 1 л воды:

соль — 30 г;

сахар — 90 г;

уксус 9% — 100 мл.;

растительное масло — 100 мл.

Помидоры и маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

На дно банок выложить выбранные специи и овощи. Помидоры проколоть у плодоножки зубочисткой и плотно уложить в банки. Залить кипятком и оставить на 20–30 минут. Воду слить. Для маринада на каждый литр воды взять 30 г соли и 90 г сахара. Довести до кипения, после чего добавить уксус и растительное масло. Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и сразу герметично закрутить банки. Переворачивать не нужно — достаточно хорошо укутать их и оставить до полного остывания.

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