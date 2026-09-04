Маринад 3/9/10: универсальное соотношение для сочных помидоров на зиму

Маринад 3/9/10: "золотая формула" на зиму, все получается на 10 из 10
Ua ru
4 сентября 2026 14:44
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua
Формула 3/9/10 пригодится при заготовке помидоров на зиму. Один маринад можно сочетать с различными добавками — от укропа и чеснока до лука и острого перца.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры — сколько поместится;
- укроп;
- болгарский перец;
- лавровый лист;
- черный перец горошком;
- чеснок;
- листья винограда;
- лук;
- острый красный перец — по вкусу.
Для маринада на 1 л воды:
- соль — 30 г;
- сахар — 90 г;
- уксус 9% — 100 мл.;
- растительное масло — 100 мл.
Способ приготовления
- На дно банок выложить выбранные специи и овощи.
- Помидоры проколоть у плодоножки зубочисткой и плотно уложить в банки.
- Залить кипятком и оставить на 20–30 минут. Воду слить.
- Для маринада на каждый литр воды взять 30 г соли и 90 г сахара.
- Довести до кипения, после чего добавить уксус и растительное масло.
- Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и сразу герметично закрутить банки.
- Переворачивать не нужно — достаточно хорошо укутать их и оставить до полного остывания.
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