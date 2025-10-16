Відео
Дата публікації: 16 жовтня 2025 01:04
Маринована капуста швидкого приготування — рецепт смачного салату за 4 години з фото
Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринована капуста швидкого приготування — це знахідка для тих, хто любить швидкі, смачні й корисні салати. Вона хрумка, ароматна й має приємну кисло-солодку нотку, яку так люблять у домашній кухні. Готується всього за кілька годин, але смакує так, ніби настоювалась добу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • перець солодкий — 0,5 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • цукор — 30 г;
  • яблучний оцет 6% — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — 2–3 ст. л.;
  • вода — 100 мл. (за потреби, якщо капуста не соковита).

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту не надто тонко, щоб зберегти приємну хрумкість. Моркву натерти на великій тертці, перець нарізати тонкою соломкою, часник подрібнити ножем або пропустити через прес.

рецепт маринованої капусти
Нарізана капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати всі овочі, посипати сіллю та цукром. Злегка прим’яти руками, щоб капуста пустила трохи соку. Додати яблучний оцет і рослинну олію, ще раз ретельно перемішати.

маринована капуста за 4 години
Капуста та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо овочі не виділили достатньо рідини, долити близько 100 мл. води — цього вистачить для легкого маринаду. Накрити миску тарілкою або кришкою та залишити при кімнатній температурі на 4–6 годин.

маринована капуста швидкого приготування
Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Після маринування капуста стане ніжною, ароматною й приємно хрумкою. Перед подачею можна додати подрібнену зелень або трішки кмину для пікантного смаку. Зберігати в холодильнику до 5 днів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
