Маринована капуста швидкого приготування — рецепт смачного салату за 4 години з фото

Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринована капуста швидкого приготування — це знахідка для тих, хто любить швидкі, смачні й корисні салати. Вона хрумка, ароматна й має приємну кисло-солодку нотку, яку так люблять у домашній кухні. Готується всього за кілька годин, але смакує так, ніби настоювалась добу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

морква — 1 шт.;

перець солодкий — 0,5 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль — 1,5 ч. л.;

цукор — 30 г;

яблучний оцет 6% — 2 ст. л.;

рослинна олія — 2–3 ст. л.;

вода — 100 мл. (за потреби, якщо капуста не соковита).

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту не надто тонко, щоб зберегти приємну хрумкість. Моркву натерти на великій тертці, перець нарізати тонкою соломкою, часник подрібнити ножем або пропустити через прес.

Нарізана капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати всі овочі, посипати сіллю та цукром. Злегка прим’яти руками, щоб капуста пустила трохи соку. Додати яблучний оцет і рослинну олію, ще раз ретельно перемішати.

Капуста та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо овочі не виділили достатньо рідини, долити близько 100 мл. води — цього вистачить для легкого маринаду. Накрити миску тарілкою або кришкою та залишити при кімнатній температурі на 4–6 годин.

Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Після маринування капуста стане ніжною, ароматною й приємно хрумкою. Перед подачею можна додати подрібнену зелень або трішки кмину для пікантного смаку. Зберігати в холодильнику до 5 днів.

