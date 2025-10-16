Видео
Маринованная капуста — готова за 4 часа, идеальные пропорции

Дата публикации 16 октября 2025 01:04
Маринованная капуста быстрого приготовления — рецепт вкусного салата за 4 часа с фото
Маринованная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринованная капуста быстрого приготовления — это находка для тех, кто любит быстрые, вкусные и полезные салаты. Она хрустящая, ароматная и имеет приятную кисло-сладкую нотку, которую так любят в домашней кухне. Готовится всего за несколько часов, но на вкус так, будто настаивалась сутки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец сладкий — 0,5 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • сахар — 30 г;
  • яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.;
  • вода — 100 мл. (при необходимости, если капуста не сочная).

Способ приготовления

Нашинковать капусту не слишком тонко, чтобы сохранить приятную хрусткость. Морковь натереть на крупной терке, перец нарезать тонкой соломкой, чеснок измельчить ножом или пропустить через пресс.

рецепт маринованої капусти
Нарезанная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске соединить все овощи, посыпать солью и сахаром. Слегка примять руками, чтобы капуста пустила немного сока. Добавить яблочный уксус и растительное масло, еще раз тщательно перемешать.

маринована капуста за 4 години
Капуста и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Если овощи не выделили достаточно жидкости, долить около 100 мл. воды — этого хватит для лёгкого маринада. Накрыть миску тарелкой или крышкой и оставить при комнатной температуре на 4-6 часов.

маринована капуста швидкого приготування
Маринованная капустаФото: smakuiemo.com.ua

После маринования капуста станет нежной, ароматной и приятно хрустящей. Перед подачей можно добавить измельченную зелень или немного тмина для пикантного вкуса. Хранить в холодильнике до 5 дней.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
