Маринована капуста Пелюстка — обов’язковий рецепт на зиму з фото

Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Маринована капуста "Пелюстка" давно стала класикою зимових заготовок завдяки своєму яскравому вигляду та хрумкій текстурі. Поєднання капусти, буряка й ароматного маринаду створює насичений, але збалансований смак. Цей рецепт легко повторити в домашніх умовах без складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома.

Вам знадобиться (на 2-літрову банку):

капуста білокачанна — 1–1,2 кг;

морква — 75–100 г;

буряк — 150 г;

часник — 2–3 зубчики;

перець гострий — за бажанням.

Маринад:

вода — 1 л;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

перець духмяний горошком — 4–6 шт.;

оцет яблучний — 120 мл. або оцет 9 % — 90 мл.;

олія рослинна — 50 мл.

Спосіб приготування

Капусту очистити від верхнього листя та нарізати великими шматками або квадратами, щоб вона добре зберігала форму після маринування. Моркву очистити та нарізати тонкими кружальцями або натерти на великій тертці. Буряк очистити та нарізати тонкими скибками або соломкою. Часник очистити та нарізати пластинками. За бажанням додати кільця гострого перцю.

Нарызана капуста. Фото: кадр з відео

У стерильну банку шарами викласти капусту, моркву, буряк і часник, чергуючи овочі до повного заповнення. Шари злегка ущільнювати, але не утрамбовувати надто щільно.

Капуста та буряк. Фото: кадр з відео

Для маринаду у каструлі з’єднати воду, сіль, цукор, лавровий лист і духмяний перець. Довести до кипіння, проварити кілька хвилин до повного розчинення солі та цукру. Зняти з вогню, додати оцет і рослинну олію, ретельно перемішати.

Капуста та маринад. Фото: кадр з відео

Гарячим маринадом залити овочі в банці так, щоб рідина повністю їх покривала. Банку прикрити кришкою та залишити при кімнатній температурі до повного охолодження. Після цього перенести у холодильник або холодне місце для зберігання. Через добу капуста набуває насиченого кольору та характерного кисло-солодкого смаку.

