Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Маринована капуста "Пелюстка" — обов’язковий рецепт на зиму

Маринована капуста "Пелюстка" — обов’язковий рецепт на зиму

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 01:04
Маринована капуста Пелюстка — обов’язковий рецепт на зиму з фото
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Маринована капуста "Пелюстка" давно стала класикою зимових заготовок завдяки своєму яскравому вигляду та хрумкій текстурі. Поєднання капусти, буряка й ароматного маринаду створює насичений, але збалансований смак. Цей рецепт легко повторити в домашніх умовах без складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (на 2-літрову банку):

  • капуста білокачанна — 1–1,2 кг;
  • морква — 75–100 г;
  • буряк — 150 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • перець гострий — за бажанням.

Маринад:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець духмяний горошком — 4–6 шт.;
  • оцет яблучний — 120 мл. або оцет 9 % — 90 мл.;
  • олія рослинна — 50 мл.

Спосіб приготування

Капусту очистити від верхнього листя та нарізати великими шматками або квадратами, щоб вона добре зберігала форму після маринування. Моркву очистити та нарізати тонкими кружальцями або натерти на великій тертці. Буряк очистити та нарізати тонкими скибками або соломкою. Часник очистити та нарізати пластинками. За бажанням додати кільця гострого перцю.

рецепт капусти пелюстка
Нарызана капуста. Фото: кадр з відео

У стерильну банку шарами викласти капусту, моркву, буряк і часник, чергуючи овочі до повного заповнення. Шари злегка ущільнювати, але не утрамбовувати надто щільно.

маринована капуста з буряком
Капуста та буряк. Фото: кадр з відео

Для маринаду у каструлі з’єднати воду, сіль, цукор, лавровий лист і духмяний перець. Довести до кипіння, проварити кілька хвилин до повного розчинення солі та цукру. Зняти з вогню, додати оцет і рослинну олію, ретельно перемішати.

рецепт маринованоъ капусти з буряком
Капуста та маринад. Фото: кадр з відео

Гарячим маринадом залити овочі в банці так, щоб рідина повністю їх покривала. Банку прикрити кришкою та залишити при кімнатній температурі до повного охолодження. Після цього перенести у холодильник або холодне місце для зберігання. Через добу капуста набуває насиченого кольору та характерного кисло-солодкого смаку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

капуста рецепт маринад маринована капуста закуска
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації