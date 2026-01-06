Маринованная капуста Пелюстка — обязательный рецепт на зиму с фото

Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Маринованная капуста "Пелюстка" давно стала классикой зимних заготовок благодаря своему яркому виду и хрустящей текстуре. Сочетание капусты, свеклы и ароматного маринада создает насыщенный, но сбалансированный вкус. Этот рецепт легко повторить в домашних условиях без сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

Вам понадобится (на 2-литровую банку):

капуста белокочанная — 1-1,2 кг;

морковь — 75-100 г;

свекла — 150 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

перец острый — по желанию.

Маринад:

вода — 1 л.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

перец душистый горошком — 4-6 шт.;

уксус яблочный — 120 мл. или уксус 9% — 90 мл;

масло растительное — 50 мл.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев и нарезать крупными кусками или квадратами, чтобы она хорошо сохраняла форму после маринования. Морковь очистить и нарезать тонкими кружочками или натереть на крупной терке. Свеклу очистить и нарезать тонкими ломтиками или соломкой. Чеснок очистить и нарезать пластинками. По желанию добавить кольца острого перца.

Нарызанная капуста. Фото: кадр из видео

В стерильную банку слоями выложить капусту, морковь, свеклу и чеснок, чередуя овощи до полного заполнения. Слои слегка уплотнять, но не утрамбовывать слишком плотно.

Капуста и свекла. Фото: кадр из видео

Для маринада в кастрюле соединить воду, соль, сахар, лавровый лист и душистый перец. Довести до кипения, проварить несколько минут до полного растворения соли и сахара. Снять с огня, добавить уксус и растительное масло, тщательно перемешать.

Капуста и маринад. Фото: кадр из видео

Горячим маринадом залить овощи в банке так, чтобы жидкость полностью их покрывала. Банку прикрыть крышкой и оставить при комнатной температуре до полного остывания. После этого перенести в холодильник или холодное место для хранения. Через сутки капуста приобретает насыщенный цвет и характерный кисло-сладкий вкус.

