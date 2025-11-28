Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованная капуста "Пелюстка" со свеклой — рецепт для новичков

Маринованная капуста "Пелюстка" со свеклой — рецепт для новичков

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 15:04
Маринованная капуста Пелюстка со свеклой — простой рецепт для домашнего приготовления
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Маринованная капуста "Пелюстка" со свеклой — это простая в приготовлении и одновременно невероятно вкусная закуска для любого стола. Овощной микс из капусты, моркови, свеклы и чеснока, залитый горячим маринадом, дает нежную кислинку и легкую сладость. Поставьте банку на 5 дней в холодильник — и хрустящая, насыщенная закуска готова к подаче.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 2,5 кг;
  • морковь — 2-3 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • чеснок — 1 головка.

Для маринада:

  • вода — 1,5 л.;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • лавровый лист — 5-6 шт.;
  • гвоздика — 7 шт.;
  • черный перец горошком — 15 шт.;
  • душистый перец горошком — 5 шт.;
  • уксус 9% — 100 мл. или яблочный уксус — 150 мл.;
  • подсолнечное масло — 50 мл.

Способ приготовления

Капусту нарезать кубиками, морковь — полукольцами, свеклу — кубиками, чеснок — небольшими кусочками.

рецепт маринованої капусти
Нарезанная капуста. Фото: кадр из видео

На дно чистой трехлитровой банки выложить немного чеснока, затем слой капусты, моркови, свеклы, снова капусту, морковь, свеклу и чеснок. Повторять слои, пока банка не будет заполнена до верха.

маринована капуста з буряком
Маринад со специями. Фото: кадр из видео

Для маринада в кастрюле смешать воду, соль, сахар, лавровый лист, гвоздику, черный и душистый перец, уксус и растительное масло. Довести до кипения, дать настояться 5 минут. Горячим маринадом залить овощи в банке до самого верха, дать немного остыть.

рецепт маринованої капусти з буряком
Капуста со свеклой. Фото: кадр из видео

Закрыть банку крышкой и поставить в темное прохладное место или холодильник на 5 дней для маринования. Хранить готовую капусту при температуре от 0 до +4°C, желательно использовать в течение 2-3 недель.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста рецепт маринованная капуста свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации