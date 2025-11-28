Маринованная капуста Пелюстка со свеклой — простой рецепт для домашнего приготовления

Маринованная капуста "Пелюстка" со свеклой — рецепт для новичков
Маринованная капуста "Пелюстка" со свеклой — это простая в приготовлении и одновременно невероятно вкусная закуска для любого стола. Овощной микс из капусты, моркови, свеклы и чеснока, залитый горячим маринадом, дает нежную кислинку и легкую сладость. Поставьте банку на 5 дней в холодильник — и хрустящая, насыщенная закуска готова к подаче.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- капуста — 2,5 кг;
- морковь — 2-3 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- чеснок — 1 головка.
Для маринада:
- вода — 1,5 л.;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- лавровый лист — 5-6 шт.;
- гвоздика — 7 шт.;
- черный перец горошком — 15 шт.;
- душистый перец горошком — 5 шт.;
- уксус 9% — 100 мл. или яблочный уксус — 150 мл.;
- подсолнечное масло — 50 мл.
Способ приготовления
Капусту нарезать кубиками, морковь — полукольцами, свеклу — кубиками, чеснок — небольшими кусочками.
На дно чистой трехлитровой банки выложить немного чеснока, затем слой капусты, моркови, свеклы, снова капусту, морковь, свеклу и чеснок. Повторять слои, пока банка не будет заполнена до верха.
Для маринада в кастрюле смешать воду, соль, сахар, лавровый лист, гвоздику, черный и душистый перец, уксус и растительное масло. Довести до кипения, дать настояться 5 минут. Горячим маринадом залить овощи в банке до самого верха, дать немного остыть.
Закрыть банку крышкой и поставить в темное прохладное место или холодильник на 5 дней для маринования. Хранить готовую капусту при температуре от 0 до +4°C, желательно использовать в течение 2-3 недель.
