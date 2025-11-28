Маринованная капуста Пелюстка со свеклой — простой рецепт для домашнего приготовления

Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Маринованная капуста "Пелюстка" со свеклой — это простая в приготовлении и одновременно невероятно вкусная закуска для любого стола. Овощной микс из капусты, моркови, свеклы и чеснока, залитый горячим маринадом, дает нежную кислинку и легкую сладость. Поставьте банку на 5 дней в холодильник — и хрустящая, насыщенная закуска готова к подаче.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

капуста — 2,5 кг;

морковь — 2-3 шт.;

свекла — 2 шт.;

чеснок — 1 головка.

Для маринада:

вода — 1,5 л.;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

лавровый лист — 5-6 шт.;

гвоздика — 7 шт.;

черный перец горошком — 15 шт.;

душистый перец горошком — 5 шт.;

уксус 9% — 100 мл. или яблочный уксус — 150 мл.;

подсолнечное масло — 50 мл.

Способ приготовления

Капусту нарезать кубиками, морковь — полукольцами, свеклу — кубиками, чеснок — небольшими кусочками.

Нарезанная капуста. Фото: кадр из видео

На дно чистой трехлитровой банки выложить немного чеснока, затем слой капусты, моркови, свеклы, снова капусту, морковь, свеклу и чеснок. Повторять слои, пока банка не будет заполнена до верха.

Маринад со специями. Фото: кадр из видео

Для маринада в кастрюле смешать воду, соль, сахар, лавровый лист, гвоздику, черный и душистый перец, уксус и растительное масло. Довести до кипения, дать настояться 5 минут. Горячим маринадом залить овощи в банке до самого верха, дать немного остыть.

Капуста со свеклой. Фото: кадр из видео

Закрыть банку крышкой и поставить в темное прохладное место или холодильник на 5 дней для маринования. Хранить готовую капусту при температуре от 0 до +4°C, желательно использовать в течение 2-3 недель.

