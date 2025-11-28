Маринована капуста Пелюстка з буряком — простий рецепт для домашнього приготування

Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Маринована капуста "Пелюстка" з буряком — це проста у приготуванні та водночас неймовірно смачна закуска для будь-якого столу. Овочевий мікс із капусти, моркви, буряка та часнику, залитий гарячим маринадом, дає ніжну кислинку і легку солодкість. Поставте банку на 5 днів у холодильник — і хрустка, насичена закуска готова до подачі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста — 2,5 кг;

морква — 2–3 шт.;

буряк — 2 шт.;

часник — 1 головка.

Для маринаду:

вода — 1,5 л.;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

лавровий лист — 5–6 шт.;

гвоздика — 7 шт.;

чорний перець горошком — 15 шт.;

духмяний перець горошком — 5 шт.;

оцет 9% — 100 мл або яблучний оцет — 150 мл.;

соняшникова олія — 50 мл.

Спосіб приготування

Капусту нарізати кубиками, моркву — півкільцями, буряк — кубиками, часник — невеликими шматочками.

Нарізана капуста. Фото: кадр з відео

На дно чистої трилітрової банки викласти трохи часнику, потім шар капусти, моркви, буряку, знову капусту, моркву, буряк і часник. Повторювати шари, поки банка не буде заповнена до верху.

Маринад зі спеціями. Фото: кадр з відео

Для маринаду в каструлі змішати воду, сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику, чорний і духмяний перець, оцет та олію. Довести до кипіння, дати настоятися 5 хвилин. Гарячим маринадом залити овочі у банці до самого верху, дати трохи охолонути.

Капуста з буряком. Фото: кадр з відео

Закрити банку кришкою і поставити в темне прохолодне місце або холодильник на 5 днів для маринування. Зберігати готову капусту при температурі від 0 до +4°C, бажано використати протягом 2–3 тижнів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.