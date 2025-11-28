Відео
Маринована капуста "Пелюстка" з буряком — рецепт для новачків

Маринована капуста "Пелюстка" з буряком — рецепт для новачків

Дата публікації: 28 листопада 2025 15:04
Маринована капуста Пелюстка з буряком — простий рецепт для домашнього приготування
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Маринована капуста "Пелюстка" з буряком — це проста у приготуванні та водночас неймовірно смачна закуска для будь-якого столу. Овочевий мікс із капусти, моркви, буряка та часнику, залитий гарячим маринадом, дає ніжну кислинку і легку солодкість. Поставте банку на 5 днів у холодильник — і хрустка, насичена закуска готова до подачі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Вам знадобиться:

  • капуста — 2,5 кг;
  • морква — 2–3 шт.;
  • буряк — 2 шт.;
  • часник — 1 головка.

Для маринаду:

  • вода — 1,5 л.;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • лавровий лист — 5–6 шт.;
  • гвоздика — 7 шт.;
  • чорний перець горошком — 15 шт.;
  • духмяний перець горошком — 5 шт.;
  • оцет 9% — 100 мл або яблучний оцет — 150 мл.;
  • соняшникова олія — 50 мл.

Спосіб приготування

Капусту нарізати кубиками, моркву — півкільцями, буряк — кубиками, часник — невеликими шматочками.

рецепт маринованої капусти
Нарізана капуста. Фото: кадр з відео

На дно чистої трилітрової банки викласти трохи часнику, потім шар капусти, моркви, буряку, знову капусту, моркву, буряк і часник. Повторювати шари, поки банка не буде заповнена до верху.

маринована капуста з буряком
Маринад зі спеціями. Фото: кадр з відео

Для маринаду в каструлі змішати воду, сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику, чорний і духмяний перець, оцет та олію. Довести до кипіння, дати настоятися 5 хвилин. Гарячим маринадом залити овочі у банці до самого верху, дати трохи охолонути.

рецепт маринованої капусти з буряком
Капуста з буряком. Фото: кадр з відео

Закрити банку кришкою і поставити в темне прохолодне місце або холодильник на 5 днів для маринування. Зберігати готову капусту при температурі від 0 до +4°C, бажано використати протягом 2–3 тижнів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

капуста рецепт маринована капуста буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
