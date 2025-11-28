Маринована капуста Пелюстка з буряком — простий рецепт для домашнього приготування

Маринована капуста "Пелюстка" з буряком — рецепт для новачків
Маринована капуста "Пелюстка" з буряком — це проста у приготуванні та водночас неймовірно смачна закуска для будь-якого столу. Овочевий мікс із капусти, моркви, буряка та часнику, залитий гарячим маринадом, дає ніжну кислинку і легку солодкість. Поставте банку на 5 днів у холодильник — і хрустка, насичена закуска готова до подачі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- капуста — 2,5 кг;
- морква — 2–3 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- часник — 1 головка.
Для маринаду:
- вода — 1,5 л.;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- лавровий лист — 5–6 шт.;
- гвоздика — 7 шт.;
- чорний перець горошком — 15 шт.;
- духмяний перець горошком — 5 шт.;
- оцет 9% — 100 мл або яблучний оцет — 150 мл.;
- соняшникова олія — 50 мл.
Спосіб приготування
Капусту нарізати кубиками, моркву — півкільцями, буряк — кубиками, часник — невеликими шматочками.
На дно чистої трилітрової банки викласти трохи часнику, потім шар капусти, моркви, буряку, знову капусту, моркву, буряк і часник. Повторювати шари, поки банка не буде заповнена до верху.
Для маринаду в каструлі змішати воду, сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику, чорний і духмяний перець, оцет та олію. Довести до кипіння, дати настоятися 5 хвилин. Гарячим маринадом залити овочі у банці до самого верху, дати трохи охолонути.
Закрити банку кришкою і поставити в темне прохолодне місце або холодильник на 5 днів для маринування. Зберігати готову капусту при температурі від 0 до +4°C, бажано використати протягом 2–3 тижнів.
