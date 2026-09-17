Маринована капуста з буряком: хрустка закуска швидкого приготування

Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ця капуста готується дуже просто та не потребує тривалого очікування. Великі шматочки овочів швидко просочуються маринадом, залишаються хрусткими та набувають красивого малинового відтінку. Перед подаванням достатньо додати трохи соняшникової олії.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 1 середній качан;

буряк — 1 шт.;

часник — 3 зубчики на 3-літрову банку.

Для маринаду:

вода — 1,5 л.;

цукор — 150 г;

сіль — 2 ст. л.;

оцет 9% — 240–360 мл.

Капуста та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту розрізати на чотири частини, видалити качан і нарізати великими шматочками. Буряк очистити та нарізати тонкими четвертинками кружалець, часник подрібнити. На дно чистої 3-літрової банки викласти частину буряка, потім шарами додати капусту, буряк і часник. Наповнити банку, не утрамбовуючи овочі надто щільно. Для маринаду воду змішати з цукром і сіллю, довести до кипіння та перемішати до повного розчинення. Зняти з вогню, влити оцет і перемішати. Залити капусту гарячим маринадом, щоб він повністю покрив овочі. Закрити чистою кришкою, залишити до охолодження, після чого поставити в холодильник. Залишити на ніч. Наступного ранку капусту вже можна подавати, поливши ароматною соняшниковою олією.

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