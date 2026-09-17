Маринованная капуста со свеклой: хрустящая закуска, которую можно быстро приготовить

Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Эта капуста готовится очень просто и не требует длительного ожидания. Крупные кусочки овощей быстро пропитываются маринадом, остаются хрустящими и приобретают красивый малиновый оттенок. Перед подачей достаточно добавить немного подсолнечного масла.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 1 средний кочан;

свекла — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика на 3-литровую банку.

Для маринада:

вода — 1,5 л.;

сахар — 150 г;

соль — 2 ст. л.;

уксус 9% — 240–360 мл.

Капуста и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту разрезать на четыре части, удалить кочан и нарезать крупными кусочками. Свеклу очистить и нарезать тонкими четвертинками кружочков, чеснок измельчить. На дно чистой 3-литровой банки выложить часть свеклы, затем слоями добавить капусту, свеклу и чеснок. Наполнить банку, не утрамбовывая овощи слишком плотно. Для маринада смешать воду с сахаром и солью, довести до кипения и перемешать до полного растворения. Снять с огня, влить уксус и перемешать. Залить капусту горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл овощи. Закрыть чистой крышкой, оставить до остывания, после чего поставить в холодильник. Оставить на ночь. На следующее утро капусту уже можно подавать, полив ароматным подсолнечным маслом.

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