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Главная Вкус Маринованная капуста "Пелюстка": приготовить вечером, утром готова

Маринованная капуста "Пелюстка": приготовить вечером, утром готова

Ua ru
17 сентября 2026 15:44
Маринованная капуста со свеклой: хрустящая закуска, которую можно быстро приготовить
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Эта капуста готовится очень просто и не требует длительного ожидания. Крупные кусочки овощей быстро пропитываются маринадом, остаются хрустящими и приобретают красивый малиновый оттенок. Перед подачей достаточно добавить немного подсолнечного масла.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 1 средний кочан;
  • свекла — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика на 3-литровую банку.

Для маринада:

  • вода — 1,5 л.;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 240–360 мл.
рецепт маринованої капусти
Капуста и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту разрезать на четыре части, удалить кочан и нарезать крупными кусочками.
  2. Свеклу очистить и нарезать тонкими четвертинками кружочков, чеснок измельчить.
  3. На дно чистой 3-литровой банки выложить часть свеклы, затем слоями добавить капусту, свеклу и чеснок.
  4. Наполнить банку, не утрамбовывая овощи слишком плотно.
  5. Для маринада смешать воду с сахаром и солью, довести до кипения и перемешать до полного растворения. Снять с огня, влить уксус и перемешать.
  6. Залить капусту горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл овощи.
  7. Закрыть чистой крышкой, оставить до остывания, после чего поставить в холодильник.
  8. Оставить на ночь. На следующее утро капусту уже можно подавать, полив ароматным подсолнечным маслом.

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салат рецепт маринованная капуста свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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