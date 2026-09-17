Маринованная капуста со свеклой: хрустящая закуска, которую можно быстро приготовить

Маринованная капуста "Пелюстка": приготовить вечером, утром готова
Ua ru
17 сентября 2026 15:44
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Эта капуста готовится очень просто и не требует длительного ожидания. Крупные кусочки овощей быстро пропитываются маринадом, остаются хрустящими и приобретают красивый малиновый оттенок. Перед подачей достаточно добавить немного подсолнечного масла.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 1 средний кочан;
- свекла — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика на 3-литровую банку.
Для маринада:
- вода — 1,5 л.;
- сахар — 150 г;
- соль — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 240–360 мл.
Способ приготовления
- Капусту разрезать на четыре части, удалить кочан и нарезать крупными кусочками.
- Свеклу очистить и нарезать тонкими четвертинками кружочков, чеснок измельчить.
- На дно чистой 3-литровой банки выложить часть свеклы, затем слоями добавить капусту, свеклу и чеснок.
- Наполнить банку, не утрамбовывая овощи слишком плотно.
- Для маринада смешать воду с сахаром и солью, довести до кипения и перемешать до полного растворения. Снять с огня, влить уксус и перемешать.
- Залить капусту горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл овощи.
- Закрыть чистой крышкой, оставить до остывания, после чего поставить в холодильник.
- Оставить на ночь. На следующее утро капусту уже можно подавать, полив ароматным подсолнечным маслом.
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