Маринована капуста в літрових банках — підходить до всіх страв

Дата публікації: 29 жовтня 2025 01:04
Оновлено: 14:18
Маринована капуста в банках — рецепт хрумкого осіннього салату без стерилізації
Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти смак літа у банках. Маринована капуста з морквою, солодким перцем і цибулею виходить ароматною, ніжною, з легкою кислинкою. Вона чудово доповнює будь-яку страву — від картоплі й каш до м’яса чи риби. Приготування не потребує стерилізації, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться (на кілька літрових банок):

  • білокачанна капуста — 2,5 кг;
  • морква — 0,5 кг;
  • солодкий перець — 0,5 кг;
  • цибуля — 0,5 кг;
  • сіль кам’яна (не йодована) — 50 г;
  • цукор — 120–150 г;
  • олія — 250 мл.;
  • оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати, моркву натерти на великій тертці, цибулю нарізати півкільцями, а солодкий перець — тонкими смужками.

рецепт маринованої капусти
Солодкий перець. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати всі овочі, додати сіль і цукор. Ретельно перемішати руками, злегка притискаючи, щоб овочі пустили сік. Потім влити олію та оцет і ще раз добре перемішати.

салат з маринованою капустою
Терта морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Залишити масу при кімнатній температурі на кілька годин — за цей час овочі замаринуються, стануть м’якшими, а капуста збере всі аромати перцю та цибулі.

смачний рецепт маринованої капусти
Капуста та солодкий перець. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього розкласти салат у стерильні літрові банки, щільно утрамбовуючи, щоб не залишалось повітряних проміжків. Залити соком, який утворився під час маринування, щоб овочі були повністю покриті рідиною.

рецепт маринованої капусти в літрових банках
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Закрити банки кришками, найзручніше використовувати гвинтові. Зберігати в прохолодному місці або холодильнику. Уже через 2–3 дні салат можна куштувати, але найсмачнішим він стає приблизно через тиждень — тоді аромат спецій і овочів розкривається повністю.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
