Маринована капуста в банках — рецепт хрумкого осіннього салату без стерилізації

Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти смак літа у банках. Маринована капуста з морквою, солодким перцем і цибулею виходить ароматною, ніжною, з легкою кислинкою. Вона чудово доповнює будь-яку страву — від картоплі й каш до м’яса чи риби. Приготування не потребує стерилізації, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (на кілька літрових банок):

білокачанна капуста — 2,5 кг;

морква — 0,5 кг;

солодкий перець — 0,5 кг;

цибуля — 0,5 кг;

сіль кам’яна (не йодована) — 50 г;

цукор — 120–150 г;

олія — 250 мл.;

оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати, моркву натерти на великій тертці, цибулю нарізати півкільцями, а солодкий перець — тонкими смужками.

Солодкий перець. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати всі овочі, додати сіль і цукор. Ретельно перемішати руками, злегка притискаючи, щоб овочі пустили сік. Потім влити олію та оцет і ще раз добре перемішати.

Терта морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Залишити масу при кімнатній температурі на кілька годин — за цей час овочі замаринуються, стануть м’якшими, а капуста збере всі аромати перцю та цибулі.

Капуста та солодкий перець. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього розкласти салат у стерильні літрові банки, щільно утрамбовуючи, щоб не залишалось повітряних проміжків. Залити соком, який утворився під час маринування, щоб овочі були повністю покриті рідиною.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Закрити банки кришками, найзручніше використовувати гвинтові. Зберігати в прохолодному місці або холодильнику. Уже через 2–3 дні салат можна куштувати, але найсмачнішим він стає приблизно через тиждень — тоді аромат спецій і овочів розкривається повністю.

