Маринованная капуста в банках — рецепт хрустящего осеннего салата без стерилизации

Маринованная капуста в литровых банках — подходит ко всем блюдам
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет сохранить вкус лета в банках. Маринованная капуста с морковью, сладким перцем и луком получается ароматной, нежной, с легкой кислинкой. Она прекрасно дополняет любое блюдо — от картофеля и каш до мяса или рыбы. Приготовление не требует стерилизации, а результат превосходит все ожидания.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится (на несколько литровых банок):
- белокочанная капуста — 2,5 кг;
- морковь — 0,5 кг;
- сладкий перец — 0,5 кг;
- лук — 0,5 кг;
- соль каменная (не йодированная) — 50 г;
- сахар — 120-150 г;
- масло — 250 мл.;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
Капусту мелко нашинковать, морковь натереть на крупной терке, лук нарезать полукольцами, а сладкий перец — тонкими полосками.
В большой миске соединить все овощи, добавить соль и сахар. Тщательно перемешать руками, слегка прижимая, чтобы овощи пустили сок. Затем влить масло и уксус и еще раз хорошо перемешать.
Оставить массу при комнатной температуре на несколько часов — за это время овощи замаринуются, станут мягче, а капуста соберет все ароматы перца и лука.
После этого разложить салат в стерильные литровые банки, плотно утрамбовывая, чтобы не оставалось воздушных промежутков. Залить соком, который образовался во время маринования, чтобы овощи были полностью покрыты жидкостью.
Закрыть банки крышками, удобнее всего использовать винтовые. Хранить в прохладном месте или холодильнике. Уже через 2-3 дня салат можно пробовать, но самым вкусным он становится примерно через неделю — тогда аромат специй и овощей раскрывается полностью.
Читайте Новини.LIVE!