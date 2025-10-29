Маринованная капуста в банках — рецепт хрустящего осеннего салата без стерилизации

Маринованная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет сохранить вкус лета в банках. Маринованная капуста с морковью, сладким перцем и луком получается ароматной, нежной, с легкой кислинкой. Она прекрасно дополняет любое блюдо — от картофеля и каш до мяса или рыбы. Приготовление не требует стерилизации, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на несколько литровых банок):

белокочанная капуста — 2,5 кг;

морковь — 0,5 кг;

сладкий перец — 0,5 кг;

лук — 0,5 кг;

соль каменная (не йодированная) — 50 г;

сахар — 120-150 г;

масло — 250 мл.;

уксус 9% — 100 мл.

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать, морковь натереть на крупной терке, лук нарезать полукольцами, а сладкий перец — тонкими полосками.

Сладкий перец. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске соединить все овощи, добавить соль и сахар. Тщательно перемешать руками, слегка прижимая, чтобы овощи пустили сок. Затем влить масло и уксус и еще раз хорошо перемешать.

Тертая морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Оставить массу при комнатной температуре на несколько часов — за это время овощи замаринуются, станут мягче, а капуста соберет все ароматы перца и лука.

Капуста и сладкий перец. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого разложить салат в стерильные литровые банки, плотно утрамбовывая, чтобы не оставалось воздушных промежутков. Залить соком, который образовался во время маринования, чтобы овощи были полностью покрыты жидкостью.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Закрыть банки крышками, удобнее всего использовать винтовые. Хранить в прохладном месте или холодильнике. Уже через 2-3 дня салат можно пробовать, но самым вкусным он становится примерно через неделю — тогда аромат специй и овощей раскрывается полностью.

