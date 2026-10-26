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Головна Смак Маринована капуста з перцем за 2 години: салат на осінь

Маринована капуста з перцем за 2 години: салат на осінь

Ua ru
26 жовтня 2026 01:04
Маринована капуста зі солодким перцем: хрумка закуска за простим рецептом Фото: smachnenke.com.ua
Маринована капуста з перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Ця маринована капуста стане чудовим доповненням до домашнього обіду чи вечері. Капуста залишається хрумкою, перець додає соковитості, а морква й цибуля роблять смак насиченішим. Заготовку можна приготувати у великій кількості й розкласти по банках.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 5 кг;
  • морква — 1 кг;
  • солодкий перець — 1 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • сіль — 100 г;
  • цукор — 300 г;
  • олія — 500 мл.;
  • оцет 9% — 200 мл.
рецепт маринованої капусти
Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти, перець нарізати соломкою, а цибулю — півкільцями.
  2. Змішати всі овочі у великій ємності, додати сіль, цукор, олію та оцет.
  3. Ретельно перемішати й залишити, щоб овочі пустили сік.
  4. Розкласти салат у чисті банки, рівномірно розподілити сік і накрити кришками.
  5. Для швидкого маринування поставити в холодильник на кілька годин. Зберігати готову закуску в холодильнику.

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салат рецепт маринована капуста закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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