Маринована капуста з перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Ця маринована капуста стане чудовим доповненням до домашнього обіду чи вечері. Капуста залишається хрумкою, перець додає соковитості, а морква й цибуля роблять смак насиченішим. Заготовку можна приготувати у великій кількості й розкласти по банках.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 5 кг;

морква — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

сіль — 100 г;

цукор — 300 г;

олія — 500 мл.;

оцет 9% — 200 мл.

Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти, перець нарізати соломкою, а цибулю — півкільцями. Змішати всі овочі у великій ємності, додати сіль, цукор, олію та оцет. Ретельно перемішати й залишити, щоб овочі пустили сік. Розкласти салат у чисті банки, рівномірно розподілити сік і накрити кришками. Для швидкого маринування поставити в холодильник на кілька годин. Зберігати готову закуску в холодильнику.

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