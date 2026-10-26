Маринована капуста з перцем за 2 години: салат на осінь
Ua ru
26 жовтня 2026 01:04
Фото: smachnenke.com.ua
Маринована капуста з перцем. Фото: smachnenke.com.ua
Ця маринована капуста стане чудовим доповненням до домашнього обіду чи вечері. Капуста залишається хрумкою, перець додає соковитості, а морква й цибуля роблять смак насиченішим. Заготовку можна приготувати у великій кількості й розкласти по банках.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 5 кг;
- морква — 1 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- цибуля — 1 кг;
- сіль — 100 г;
- цукор — 300 г;
- олія — 500 мл.;
- оцет 9% — 200 мл.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти, перець нарізати соломкою, а цибулю — півкільцями.
- Змішати всі овочі у великій ємності, додати сіль, цукор, олію та оцет.
- Ретельно перемішати й залишити, щоб овочі пустили сік.
- Розкласти салат у чисті банки, рівномірно розподілити сік і накрити кришками.
- Для швидкого маринування поставити в холодильник на кілька годин. Зберігати готову закуску в холодильнику.
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