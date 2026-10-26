Маринованная капуста с перцем за 2 часа: салат на осень
Ua ru
26 октября 2026 01:04
Фото: smachnenke.com.ua
Маринованная капуста с перцем. Фото: smachnenke.com.ua
Эта маринованная капуста станет прекрасным дополнением к домашнему обеду или ужину. Капуста остается хрустящей, перец придает сочность, а морковь и лук делают вкус более насыщенным. Заготовку можно приготовить в большом количестве и разложить по банкам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 5 кг;
- морковь — 1 кг;
- сладкий перец — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- соль — 100 г;
- сахар — 300 г;
- растительное масло — 500 мл;
- уксус 9% — 200 мл.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть, перец нарезать соломкой, а лук — полукольцами.
- Смешать все овощи в большой емкости, добавить соль, сахар, масло и уксус.
- Тщательно перемешать и оставить, чтобы овощи пустили сок.
- Разложить салат по чистым банкам, равномерно распределить сок и закрыть крышками.
- Для быстрого маринования поставить в холодильник на несколько часов. Хранить готовую закуску в холодильнике.
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