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Главная Вкус Маринованная капуста с перцем за 2 часа: салат на осень

Маринованная капуста с перцем за 2 часа: салат на осень

Ua ru
26 октября 2026 01:04
Маринованная капуста со сладким перцем: хрустящая закуска по простому рецепту Фото: smachnenke.com.ua
Маринованная капуста с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Эта маринованная капуста станет прекрасным дополнением к домашнему обеду или ужину. Капуста остается хрустящей, перец придает сочность, а морковь и лук делают вкус более насыщенным. Заготовку можно приготовить в большом количестве и разложить по банкам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 5 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • сладкий перец — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • соль — 100 г;
  • сахар — 300 г;
  • растительное масло — 500 мл;
  • уксус 9% — 200 мл.
рецепт маринованої капусти
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть, перец нарезать соломкой, а лук — полукольцами.
  2. Смешать все овощи в большой емкости, добавить соль, сахар, масло и уксус.
  3. Тщательно перемешать и оставить, чтобы овощи пустили сок.
  4. Разложить салат по чистым банкам, равномерно распределить сок и закрыть крышками.
  5. Для быстрого маринования поставить в холодильник на несколько часов. Хранить готовую закуску в холодильнике.

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салат рецепт маринованная капуста закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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