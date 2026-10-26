Маринованная капуста с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Эта маринованная капуста станет прекрасным дополнением к домашнему обеду или ужину. Капуста остается хрустящей, перец придает сочность, а морковь и лук делают вкус более насыщенным. Заготовку можно приготовить в большом количестве и разложить по банкам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 5 кг;

морковь — 1 кг;

сладкий перец — 1 кг;

лук — 1 кг;

соль — 100 г;

сахар — 300 г;

растительное масло — 500 мл;

уксус 9% — 200 мл.

Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть, перец нарезать соломкой, а лук — полукольцами. Смешать все овощи в большой емкости, добавить соль, сахар, масло и уксус. Тщательно перемешать и оставить, чтобы овощи пустили сок. Разложить салат по чистым банкам, равномерно распределить сок и закрыть крышками. Для быстрого маринования поставить в холодильник на несколько часов. Хранить готовую закуску в холодильнике.

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