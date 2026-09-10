Маринована капуста з помідорами: рецепт на зиму

Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля виходить хрусткою, ароматною та дуже апетитною. Капуста добре поєднується з соковитими помідорами, а вже через кілька тижнів у банці буде готова закуска до домашніх страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 2,5 кг;

міцні помідори — 2,5 кг;

морква — 2 шт.;

часник — 9 великих зубчиків;

чорний перець горошком — по 5–7 шт. на банку;

лавровий лист — по 1–2 шт. на банку;

петрушка та кріп — по кілька гілочок;

болгарський перець — 1–2 шт. за бажанням;

сіль — 1,5 ст. л. без гірки на 3-літрову банку;

цукор — 3 ст. л. на 3-літрову банку;

оцет 9% — 2 ст. л. на 3-літрову банку.

Капуста з помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти та перемішати. За бажанням додати солодкий перець. Помідори промити й обсушити. У стерилізовані банки покласти зелень, перець горошком, лавровий лист і часник. Наповнити банки шарами капусти з морквою та помідорів. Залити овочі окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин. Воду злити в каструлю, додати сіль, цукор та оцет у зазначеній кількості. Довести маринад до кипіння та одразу залити ним овочі. Банки герметично закрутити, перевернути, укутати й залишити до повного охолодження. Залишити закуску для маринування приблизно на 3–4 тижні.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.

Читайте також:

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.