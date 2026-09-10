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Головна Смак Маринована капуста за рецептом мами: інгредієнти на 3 банки по 3 л

Маринована капуста за рецептом мами: інгредієнти на 3 банки по 3 л

Ua ru
10 вересня 2026 12:04
Маринована капуста з помідорами: рецепт на зиму
Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля виходить хрусткою, ароматною та дуже апетитною. Капуста добре поєднується з соковитими помідорами, а вже через кілька тижнів у банці буде готова закуска до домашніх страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — 2,5 кг;
  • міцні помідори — 2,5 кг;
  • морква — 2 шт.;
  • часник — 9 великих зубчиків;
  • чорний перець горошком — по 5–7 шт. на банку;
  • лавровий лист — по 1–2 шт. на банку;
  • петрушка та кріп — по кілька гілочок;
  • болгарський перець — 1–2 шт. за бажанням;
  • сіль — 1,5 ст. л. без гірки на 3-літрову банку;
  • цукор — 3 ст. л. на 3-літрову банку;
  • оцет 9% — 2 ст. л. на 3-літрову банку.
рецепт маринованої капусти на зиму
Капуста з помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти та перемішати.
  2. За бажанням додати солодкий перець. Помідори промити й обсушити.
  3. У стерилізовані банки покласти зелень, перець горошком, лавровий лист і часник.
  4. Наповнити банки шарами капусти з морквою та помідорів.
  5. Залити овочі окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
  6. Воду злити в каструлю, додати сіль, цукор та оцет у зазначеній кількості.
  7. Довести маринад до кипіння та одразу залити ним овочі.
  8. Банки герметично закрутити, перевернути, укутати й залишити до повного охолодження.
  9. Залишити закуску для маринування приблизно на 3–4 тижні.

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салат рецепт маринад маринована капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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