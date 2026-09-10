Маринована капуста з помідорами: рецепт на зиму

Маринована капуста за рецептом мами: інгредієнти на 3 банки по 3 л
Ua ru
10 вересня 2026 12:04
Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Ця заготівля виходить хрусткою, ароматною та дуже апетитною. Капуста добре поєднується з соковитими помідорами, а вже через кілька тижнів у банці буде готова закуска до домашніх страв.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 2,5 кг;
- міцні помідори — 2,5 кг;
- морква — 2 шт.;
- часник — 9 великих зубчиків;
- чорний перець горошком — по 5–7 шт. на банку;
- лавровий лист — по 1–2 шт. на банку;
- петрушка та кріп — по кілька гілочок;
- болгарський перець — 1–2 шт. за бажанням;
- сіль — 1,5 ст. л. без гірки на 3-літрову банку;
- цукор — 3 ст. л. на 3-літрову банку;
- оцет 9% — 2 ст. л. на 3-літрову банку.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти та перемішати.
- За бажанням додати солодкий перець. Помідори промити й обсушити.
- У стерилізовані банки покласти зелень, перець горошком, лавровий лист і часник.
- Наповнити банки шарами капусти з морквою та помідорів.
- Залити овочі окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
- Воду злити в каструлю, додати сіль, цукор та оцет у зазначеній кількості.
- Довести маринад до кипіння та одразу залити ним овочі.
- Банки герметично закрутити, перевернути, укутати й залишити до повного охолодження.
- Залишити закуску для маринування приблизно на 3–4 тижні.
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