Маринованная капуста с помидорами: рецепт на зиму

Маринованная капуста по рецепту мамы: ингредиенты на 3 банки по 3 л
Ua ru
10 сентября 2026 12:04
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Эта заготовка получается хрустящей, ароматной и очень аппетитной. Капуста хорошо сочетается с сочными помидорами, а уже через несколько недель в банке будет готова закуска к домашним блюдам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 2,5 кг;
- крепкие помидоры — 2,5 кг;
- морковь — 2 шт.;
- чеснок — 9 крупных зубчиков;
- чёрный перец горошком — по 5–7 шт. на банку;
- лавровый лист — по 1–2 шт. на банку;
- петрушка и укроп — по несколько веточек;
- болгарский перец — 1–2 шт. по желанию;
- соль — 1,5 ст. л. без горки на 3-литровую банку;
- сахар — 3 ст. л. на 3-литровую банку;
- уксус 9% — 2 ст. л. на 3-литровую банку.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть и перемешать.
- По желанию добавить сладкий перец. Помидоры промыть и обсушить.
- В стерилизованные банки положить зелень, перец горошком, лавровый лист и чеснок.
- Заполнить банки слоями капусты с морковью и помидоров.
- Залить овощи кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
- Воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус в указанном количестве.
- Довести маринад до кипения и сразу же залить им овощи.
- Банки герметично закрутить, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
- Оставить закуску мариноваться примерно на 3–4 недели.
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