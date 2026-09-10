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Главная Вкус Маринованная капуста по рецепту мамы: ингредиенты на 3 банки по 3 л

Маринованная капуста по рецепту мамы: ингредиенты на 3 банки по 3 л

Ua ru
10 сентября 2026 12:04
Маринованная капуста с помидорами: рецепт на зиму
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка получается хрустящей, ароматной и очень аппетитной. Капуста хорошо сочетается с сочными помидорами, а уже через несколько недель в банке будет готова закуска к домашним блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 2,5 кг;
  • крепкие помидоры — 2,5 кг;
  • морковь — 2 шт.;
  • чеснок — 9 крупных зубчиков;
  • чёрный перец горошком — по 5–7 шт. на банку;
  • лавровый лист — по 1–2 шт. на банку;
  • петрушка и укроп — по несколько веточек;
  • болгарский перец — 1–2 шт. по желанию;
  • соль — 1,5 ст. л. без горки на 3-литровую банку;
  • сахар — 3 ст. л. на 3-литровую банку;
  • уксус 9% — 2 ст. л. на 3-литровую банку.
рецепт маринованої капусти на зиму
Капуста с помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть и перемешать.
  2. По желанию добавить сладкий перец. Помидоры промыть и обсушить.
  3. В стерилизованные банки положить зелень, перец горошком, лавровый лист и чеснок.
  4. Заполнить банки слоями капусты с морковью и помидоров.
  5. Залить овощи кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
  6. Воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус в указанном количестве.
  7. Довести маринад до кипения и сразу же залить им овощи.
  8. Банки герметично закрутить, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
  9. Оставить закуску мариноваться примерно на 3–4 недели.

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салат рецепт маринад маринованная капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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