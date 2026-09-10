Маринованная капуста с помидорами: рецепт на зиму

Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка получается хрустящей, ароматной и очень аппетитной. Капуста хорошо сочетается с сочными помидорами, а уже через несколько недель в банке будет готова закуска к домашним блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 2,5 кг;

крепкие помидоры — 2,5 кг;

морковь — 2 шт.;

чеснок — 9 крупных зубчиков;

чёрный перец горошком — по 5–7 шт. на банку;

лавровый лист — по 1–2 шт. на банку;

петрушка и укроп — по несколько веточек;

болгарский перец — 1–2 шт. по желанию;

соль — 1,5 ст. л. без горки на 3-литровую банку;

сахар — 3 ст. л. на 3-литровую банку;

уксус 9% — 2 ст. л. на 3-литровую банку.

Капуста с помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть и перемешать. По желанию добавить сладкий перец. Помидоры промыть и обсушить. В стерилизованные банки положить зелень, перец горошком, лавровый лист и чеснок. Заполнить банки слоями капусты с морковью и помидоров. Залить овощи кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут. Воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус в указанном количестве. Довести маринад до кипения и сразу же залить им овощи. Банки герметично закрутить, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Оставить закуску мариноваться примерно на 3–4 недели.

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