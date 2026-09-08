Овощная приправа на зиму: заготовка для супов и горячих блюд

Маринованные овощи. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон достаточно уделить немного времени подготовке овощей, чтобы зимой иметь под рукой готовую ароматную основу. Большое количество соли помогает сохранить смесь, но хранить её нужно только в прохладном месте.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенный болгарский перец — 250 г;

лук — 200 г;

морковь — 250 г;

спелые помидоры — 700 г;

петрушка — 30 г;

укроп — 15 г;

нейодированная соль — 250 г.

Приготовление заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Овощи и зелень хорошо промойте и тщательно просушите. Перец и лук мелко нарежьте, морковь натрите. Зелень измельчите. Помидоры нарежьте и пропустите через мясорубку. Смешайте с овощами и зеленью. Добавьте соль, перемешайте и оставьте на 30–60 минут, несколько раз перемешивая. Разложите смесь по чистым сухим стерилизованным банкам, следя за тем, чтобы овощи были покрыты соком. Закройте крышками и храните в холодильнике или холодном погребе.

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