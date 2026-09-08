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Главная Вкус Маринованные овощи на зиму: универсальная приправа к супам

Маринованные овощи на зиму: универсальная приправа к супам

Ua ru
8 сентября 2026 01:04
Овощная приправа на зиму: заготовка для супов и горячих блюд
Маринованные овощи. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон достаточно уделить немного времени подготовке овощей, чтобы зимой иметь под рукой готовую ароматную основу. Большое количество соли помогает сохранить смесь, но хранить её нужно только в прохладном месте.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенный болгарский перец — 250 г;
  • лук — 200 г;
  • морковь — 250 г;
  • спелые помидоры — 700 г;
  • петрушка — 30 г;
  • укроп — 15 г;
  • нейодированная соль — 250 г.
заготовка на зиму
Приготовление заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Овощи и зелень хорошо промойте и тщательно просушите.
  2. Перец и лук мелко нарежьте, морковь натрите. Зелень измельчите.
  3. Помидоры нарежьте и пропустите через мясорубку. Смешайте с овощами и зеленью.
  4. Добавьте соль, перемешайте и оставьте на 30–60 минут, несколько раз перемешивая.
  5. Разложите смесь по чистым сухим стерилизованным банкам, следя за тем, чтобы овощи были покрыты соком.
  6. Закройте крышками и храните в холодильнике или холодном погребе.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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