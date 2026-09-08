Овощная приправа на зиму: заготовка для супов и горячих блюд

Маринованные овощи на зиму: универсальная приправа к супам
Ua ru
8 сентября 2026 01:04
Маринованные овощи. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон достаточно уделить немного времени подготовке овощей, чтобы зимой иметь под рукой готовую ароматную основу. Большое количество соли помогает сохранить смесь, но хранить её нужно только в прохладном месте.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- очищенный болгарский перец — 250 г;
- лук — 200 г;
- морковь — 250 г;
- спелые помидоры — 700 г;
- петрушка — 30 г;
- укроп — 15 г;
- нейодированная соль — 250 г.
Способ приготовления
- Овощи и зелень хорошо промойте и тщательно просушите.
- Перец и лук мелко нарежьте, морковь натрите. Зелень измельчите.
- Помидоры нарежьте и пропустите через мясорубку. Смешайте с овощами и зеленью.
- Добавьте соль, перемешайте и оставьте на 30–60 минут, несколько раз перемешивая.
- Разложите смесь по чистым сухим стерилизованным банкам, следя за тем, чтобы овощи были покрыты соком.
- Закройте крышками и храните в холодильнике или холодном погребе.
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