Овочева приправа на зиму: заготівля для супів і гарячих страв

Мариновані овочі. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон достатньо витратити трохи часу на підготовку овочів, щоб узимку мати готову ароматну основу під рукою. Велика кількість солі допомагає зберегти суміш, але зберігати її потрібно лише в холодному місці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

очищений болгарський перець — 250 г;

цибуля — 200 г;

морква — 250 г;

стиглі помідори — 700 г;

петрушка — 30 г;

кріп — 15 г;

нейодована сіль — 250 г.

Приготування заготівлі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Овочі та зелень добре промийте й ретельно просушіть. Перець і цибулю дрібно наріжте, моркву натріть. Зелень подрібніть. Помідори наріжте та пропустіть через м’ясорубку. Змішайте з овочами й зеленню. Додайте сіль, перемішайте та залиште на 30–60 хвилин, кілька разів перемішуючи. Розкладіть суміш у чисті сухі стерилізовані банки, стежачи, щоб овочі були вкриті соком. Закрийте кришками та зберігайте в холодильнику або холодному льосі.

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