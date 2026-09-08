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Головна Смак Мариновані овочі на зиму: універсальна приправа до супів

Мариновані овочі на зиму: універсальна приправа до супів

Ua ru
8 вересня 2026 01:04
Овочева приправа на зиму: заготівля для супів і гарячих страв
Мариновані овочі. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон достатньо витратити трохи часу на підготовку овочів, щоб узимку мати готову ароматну основу під рукою. Велика кількість солі допомагає зберегти суміш, але зберігати її потрібно лише в холодному місці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • очищений болгарський перець — 250 г;
  • цибуля — 200 г;
  • морква — 250 г;
  • стиглі помідори — 700 г;
  • петрушка — 30 г;
  • кріп — 15 г;
  • нейодована сіль — 250 г.
заготовка на зиму
Приготування заготівлі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Овочі та зелень добре промийте й ретельно просушіть.
  2. Перець і цибулю дрібно наріжте, моркву натріть. Зелень подрібніть.
  3. Помідори наріжте та пропустіть через м’ясорубку. Змішайте з овочами й зеленню.
  4. Додайте сіль, перемішайте та залиште на 30–60 хвилин, кілька разів перемішуючи.
  5. Розкладіть суміш у чисті сухі стерилізовані банки, стежачи, щоб овочі були вкриті соком.
  6. Закрийте кришками та зберігайте в холодильнику або холодному льосі.

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рецепт суп заготівля на зиму заправка для борщу
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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