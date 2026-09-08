Овочева приправа на зиму: заготівля для супів і гарячих страв

Мариновані овочі на зиму: універсальна приправа до супів
Ua ru
8 вересня 2026 01:04
Мариновані овочі. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон достатньо витратити трохи часу на підготовку овочів, щоб узимку мати готову ароматну основу під рукою. Велика кількість солі допомагає зберегти суміш, але зберігати її потрібно лише в холодному місці.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- очищений болгарський перець — 250 г;
- цибуля — 200 г;
- морква — 250 г;
- стиглі помідори — 700 г;
- петрушка — 30 г;
- кріп — 15 г;
- нейодована сіль — 250 г.
Спосіб приготування
- Овочі та зелень добре промийте й ретельно просушіть.
- Перець і цибулю дрібно наріжте, моркву натріть. Зелень подрібніть.
- Помідори наріжте та пропустіть через м’ясорубку. Змішайте з овочами й зеленню.
- Додайте сіль, перемішайте та залиште на 30–60 хвилин, кілька разів перемішуючи.
- Розкладіть суміш у чисті сухі стерилізовані банки, стежачи, щоб овочі були вкриті соком.
- Закрийте кришками та зберігайте в холодильнику або холодному льосі.
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