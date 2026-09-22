Баклажани з помідорами та перцем на зиму: густа овочева закуска

Мариновані баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажани в цій закусці не перетворюються на пюре, а залишаються шматочками та добре поєднуються з томатами й перцем. Заготівля виходить густою, ароматною та чудово підходить для зимового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 4 кг;

помідори — 2 кг;

цибуля — 1,5 кг;

болгарський перець — 1,5 кг;

часник — 120 г;

свіжа кінза — 100 г;

сіль — 3 ст. л. або до смаку;

цукор — 4 ст. л.;

олія без запаху — 600 мл.;

гострий перець — 1 стручок за бажанням.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати великими кубиками, посолити та залишити на деякий час. Помідори очистити від шкірки й нарізати, цибулю та болгарський перець — великими шматочками. У розігрітій олії обсмажити цибулю близько 20 хвилин. Додати помідори та готувати ще 15 хвилин, потім додати солодкий і гострий перець та обсмажувати ще 20 хвилин. З баклажанів злити рідину, додати їх до овочів і тушкувати під кришкою 50–55 хвилин на слабкому вогні, періодично перемішуючи. Наприкінці додати цукор, подрібнений часник і кінзу, перемішати та проварити ще 7 хвилин. Готову гарячу закуску розкласти у стерильні банки та закрити.

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