Баклажани з помідорами та перцем на зиму: густа овочева закуска

Мариновані баклажани №1 на зиму: рецепт консервації
Ua ru
22 вересня 2026 15:04
Мариновані баклажани. Фото: smachnenke.com.ua
Баклажани в цій закусці не перетворюються на пюре, а залишаються шматочками та добре поєднуються з томатами й перцем. Заготівля виходить густою, ароматною та чудово підходить для зимового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- баклажани — 4 кг;
- помідори — 2 кг;
- цибуля — 1,5 кг;
- болгарський перець — 1,5 кг;
- часник — 120 г;
- свіжа кінза — 100 г;
- сіль — 3 ст. л. або до смаку;
- цукор — 4 ст. л.;
- олія без запаху — 600 мл.;
- гострий перець — 1 стручок за бажанням.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати великими кубиками, посолити та залишити на деякий час.
- Помідори очистити від шкірки й нарізати, цибулю та болгарський перець — великими шматочками.
- У розігрітій олії обсмажити цибулю близько 20 хвилин.
- Додати помідори та готувати ще 15 хвилин, потім додати солодкий і гострий перець та обсмажувати ще 20 хвилин.
- З баклажанів злити рідину, додати їх до овочів і тушкувати під кришкою 50–55 хвилин на слабкому вогні, періодично перемішуючи.
- Наприкінці додати цукор, подрібнений часник і кінзу, перемішати та проварити ще 7 хвилин.
- Готову гарячу закуску розкласти у стерильні банки та закрити.
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