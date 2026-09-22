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Головна Смак Мариновані баклажани №1 на зиму: рецепт консервації

Мариновані баклажани №1 на зиму: рецепт консервації

Ua ru
22 вересня 2026 15:04
Баклажани з помідорами та перцем на зиму: густа овочева закуска
Мариновані баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажани в цій закусці не перетворюються на пюре, а залишаються шматочками та добре поєднуються з томатами й перцем. Заготівля виходить густою, ароматною та чудово підходить для зимового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 4 кг;
  • помідори — 2 кг;
  • цибуля — 1,5 кг;
  • болгарський перець — 1,5 кг;
  • часник — 120 г;
  • свіжа кінза — 100 г;
  • сіль — 3 ст. л. або до смаку;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • олія без запаху — 600 мл.;
  • гострий перець — 1 стручок за бажанням.
рецепт салату з баклажанами на зиму
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати великими кубиками, посолити та залишити на деякий час.
  2. Помідори очистити від шкірки й нарізати, цибулю та болгарський перець — великими шматочками.
  3. У розігрітій олії обсмажити цибулю близько 20 хвилин.
  4. Додати помідори та готувати ще 15 хвилин, потім додати солодкий і гострий перець та обсмажувати ще 20 хвилин.
  5. З баклажанів злити рідину, додати їх до овочів і тушкувати під кришкою 50–55 хвилин на слабкому вогні, періодично перемішуючи. 
  6. Наприкінці додати цукор, подрібнений часник і кінзу, перемішати та проварити ще 7 хвилин.
  7. Готову гарячу закуску розкласти у стерильні банки та закрити.

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консервація рецепт салат на зиму салат з баклажанів
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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