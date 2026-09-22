Баклажаны с помидорами и перцем на зиму: густая овощная закуска

Маринованные баклажаны №1 на зиму: рецепт консервации
Ua ru
22 сентября 2026 15:04
Маринованные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua
Баклажаны в этой закуске не превращаются в пюре, а остаются кусочками и хорошо сочетаются с помидорами и перцем. Заготовка получается густой, ароматной и прекрасно подходит для зимнего стола.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- баклажаны — 4 кг;
- помидоры — 2 кг;
- лук — 1,5 кг;
- болгарский перец — 1,5 кг;
- чеснок — 120 г;
- свежая кинза — 100 г;
- соль — 3 ст. л. или по вкусу;
- сахар — 4 ст. л.;
- растительное масло без запаха — 600 мл;
- острый перец — 1 стручок по желанию.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать крупными кубиками, посолить и оставить на некоторое время.
- Помидоры очистить от кожицы и нарезать, лук и болгарский перец — крупными кусочками.
- В разогретом масле обжарить лук около 20 минут.
- Добавить помидоры и готовить ещё 15 минут, затем добавить сладкий и острый перец и обжаривать ещё 20 минут.
- С баклажанов слить жидкость, добавить их к овощам и тушить под крышкой 50–55 минут на слабом огне, периодически перемешивая.
- В конце добавить сахар, измельченный чеснок и кинзу, перемешать и проварить еще 7 минут.
- Готовую горячую закуску разложить по стерильным банкам и закрыть.
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