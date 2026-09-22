Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованные баклажаны №1 на зиму: рецепт консервации

Маринованные баклажаны №1 на зиму: рецепт консервации

Ua ru
22 сентября 2026 15:04
Баклажаны с помидорами и перцем на зиму: густая овощная закуска
Маринованные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны в этой закуске не превращаются в пюре, а остаются кусочками и хорошо сочетаются с помидорами и перцем. Заготовка получается густой, ароматной и прекрасно подходит для зимнего стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • баклажаны — 4 кг;
  • помидоры — 2 кг;
  • лук — 1,5 кг;
  • болгарский перец — 1,5 кг;
  • чеснок — 120 г;
  • свежая кинза — 100 г;
  • соль — 3 ст. л. или по вкусу;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • растительное масло без запаха — 600 мл;
  • острый перец — 1 стручок по желанию.
рецепт салату з баклажанами на зиму
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать крупными кубиками, посолить и оставить на некоторое время.
  2. Помидоры очистить от кожицы и нарезать, лук и болгарский перец — крупными кусочками.
  3. В разогретом масле обжарить лук около 20 минут.
  4. Добавить помидоры и готовить ещё 15 минут, затем добавить сладкий и острый перец и обжаривать ещё 20 минут.
  5. С баклажанов слить жидкость, добавить их к овощам и тушить под крышкой 50–55 минут на слабом огне, периодически перемешивая.
  6. В конце добавить сахар, измельченный чеснок и кинзу, перемешать и проварить еще 7 минут.
  7. Готовую горячую закуску разложить по стерильным банкам и закрыть.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Читайте также:

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.

консервация рецепт салат на зиму салат с баклажанами
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации