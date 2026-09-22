Баклажаны с помидорами и перцем на зиму: густая овощная закуска

Маринованные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны в этой закуске не превращаются в пюре, а остаются кусочками и хорошо сочетаются с помидорами и перцем. Заготовка получается густой, ароматной и прекрасно подходит для зимнего стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажаны — 4 кг;

помидоры — 2 кг;

лук — 1,5 кг;

болгарский перец — 1,5 кг;

чеснок — 120 г;

свежая кинза — 100 г;

соль — 3 ст. л. или по вкусу;

сахар — 4 ст. л.;

растительное масло без запаха — 600 мл;

острый перец — 1 стручок по желанию.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать крупными кубиками, посолить и оставить на некоторое время. Помидоры очистить от кожицы и нарезать, лук и болгарский перец — крупными кусочками. В разогретом масле обжарить лук около 20 минут. Добавить помидоры и готовить ещё 15 минут, затем добавить сладкий и острый перец и обжаривать ещё 20 минут. С баклажанов слить жидкость, добавить их к овощам и тушить под крышкой 50–55 минут на слабом огне, периодически перемешивая. В конце добавить сахар, измельченный чеснок и кинзу, перемешать и проварить еще 7 минут. Готовую горячую закуску разложить по стерильным банкам и закрыть.

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