Мариновані баклажани з перцем на зиму: ароматна овочева закуска

Мариновані баклажани з перцем "Від Валі": рецепт на зиму
Ua ru
27 вересня 2026 01:04
Мариновані баклажани з перцем. Фото: smachnenke.com.ua
Ця заготівля поєднує ніжні обсмажені баклажани, соковитий солодкий перець, часник і запашну зелень. Овочі добре просочуються маринадом, а після стерилізації зберігають приємну текстуру та яскравий смак.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- баклажани — 2,7 кг;
- червоний солодкий перець — 4 великі шт.;
- зелений солодкий перець — 3 великі шт.;
- кріп і петрушка — за смаком;
- часник — по 1 великому зубчику в кожну банку;
- сіль — за смаком;
- олія — для смаження.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — 1,5 ст. ложки;
- цукор — 4 ст. ложки без гірки;
- оцет 9% — 5 ст. ложок;
- чорний перець горошком — 25–30 шт.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- часник — 1 великий зубчик.
Спосіб приготування
- Нарізати баклажани кружальцями, посолити та залишити на 20–25 хвилин.
- Промити, обсушити й обсмажити з обох боків до легкої золотистої скоринки.
- Перець очистити, нарізати великими шматками.
- Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, оцтом, перцем, лавровим листом і часником.
- Опустити перець у маринад на 2 хвилини та вийняти.
- На дно стерильних літрових банок викласти зелень і часник, потім чергувати баклажани з перцем.
- Залити гарячим маринадом, накрити кришками та стерилізувати після закипання води 25 хвилин.
- Закрутити банки, перевернути й залишити до повного охолодження.
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