Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Мариновані баклажани з перцем "Від Валі": рецепт на зиму

Мариновані баклажани з перцем "Від Валі": рецепт на зиму

Ua ru
27 вересня 2026 01:04
Мариновані баклажани з перцем на зиму: ароматна овочева закуска
Мариновані баклажани з перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля поєднує ніжні обсмажені баклажани, соковитий солодкий перець, часник і запашну зелень. Овочі добре просочуються маринадом, а після стерилізації зберігають приємну текстуру та яскравий смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2,7 кг;
  • червоний солодкий перець — 4 великі шт.;
  • зелений солодкий перець — 3 великі шт.;
  • кріп і петрушка — за смаком;
  • часник — по 1 великому зубчику в кожну банку;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 1,5 ст. ложки;
  • цукор — 4 ст. ложки без гірки;
  • оцет 9% — 5 ст. ложок;
  • чорний перець горошком — 25–30 шт.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • часник — 1 великий зубчик.
рецепт маринованих баклажанів на зиму
Баклажани в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати баклажани кружальцями, посолити та залишити на 20–25 хвилин.
  2. Промити, обсушити й обсмажити з обох боків до легкої золотистої скоринки.
  3. Перець очистити, нарізати великими шматками.
  4. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, оцтом, перцем, лавровим листом і часником.
  5. Опустити перець у маринад на 2 хвилини та вийняти.
  6. На дно стерильних літрових банок викласти зелень і часник, потім чергувати баклажани з перцем.
  7. Залити гарячим маринадом, накрити кришками та стерилізувати після закипання води 25 хвилин.
  8. Закрутити банки, перевернути й залишити до повного охолодження.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму. 

Читайте також:

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026. 

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці. 

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %. 

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.

консервація рецепт заготівля на зиму салат з баклажанів
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації