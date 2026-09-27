Мариновані баклажани з перцем на зиму: ароматна овочева закуска

Мариновані баклажани з перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля поєднує ніжні обсмажені баклажани, соковитий солодкий перець, часник і запашну зелень. Овочі добре просочуються маринадом, а після стерилізації зберігають приємну текстуру та яскравий смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 2,7 кг;

червоний солодкий перець — 4 великі шт.;

зелений солодкий перець — 3 великі шт.;

кріп і петрушка — за смаком;

часник — по 1 великому зубчику в кожну банку;

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — 1,5 ст. ложки;

цукор — 4 ст. ложки без гірки;

оцет 9% — 5 ст. ложок;

чорний перець горошком — 25–30 шт.;

лавровий лист — 3 шт.;

часник — 1 великий зубчик.

Баклажани в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати баклажани кружальцями, посолити та залишити на 20–25 хвилин. Промити, обсушити й обсмажити з обох боків до легкої золотистої скоринки. Перець очистити, нарізати великими шматками. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, оцтом, перцем, лавровим листом і часником. Опустити перець у маринад на 2 хвилини та вийняти. На дно стерильних літрових банок викласти зелень і часник, потім чергувати баклажани з перцем. Залити гарячим маринадом, накрити кришками та стерилізувати після закипання води 25 хвилин. Закрутити банки, перевернути й залишити до повного охолодження.

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