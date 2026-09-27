Маринованные баклажаны с перцем на зиму: ароматная овощная закуска

Маринованные баклажаны с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо сочетает в себе нежные обжаренные баклажаны, сочный сладкий перец, чеснок и ароматную зелень. Овощи хорошо пропитываются маринадом, а после стерилизации сохраняют приятную текстуру и яркий вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажаны — 2,7 кг;

красный сладкий перец — 4 крупных шт.;

зеленый сладкий перец — 3 крупных шт.;

укроп и петрушка — по вкусу;

чеснок — по 1 крупному зубчику в каждую банку;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для маринада:

вода — 1 л;

соль — 1,5 ст. ложки;

сахар — 4 столовые ложки без горки;

уксус 9% — 5 ст. ложек;

черный перец горошком — 25–30 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

чеснок — 1 крупный зубчик.

Баклажаны в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нарезать баклажаны кружочками, посолить и оставить на 20–25 минут. Промыть, обсушить и обжарить с обеих сторон до легкой золотистой корочки. Перец очистить, нарезать крупными кусками. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, уксусом, перцем, лавровым листом и чесноком. Опустить перец в маринад на 2 минуты и вынуть. На дно стерильных литровых банок выложить зелень и чеснок, затем чередовать баклажаны с перцем. Залить горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать после закипания воды 25 минут. Закрутить банки, перевернуть и оставить до полного остывания.

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