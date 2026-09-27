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Главная Вкус Маринованные баклажаны с перцем "От Вали": рецепт на зиму

Маринованные баклажаны с перцем "От Вали": рецепт на зиму

Ua ru
27 сентября 2026 01:04
Маринованные баклажаны с перцем на зиму: ароматная овощная закуска
Маринованные баклажаны с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо сочетает в себе нежные обжаренные баклажаны, сочный сладкий перец, чеснок и ароматную зелень. Овощи хорошо пропитываются маринадом, а после стерилизации сохраняют приятную текстуру и яркий вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 2,7 кг;
  • красный сладкий перец — 4 крупных шт.;
  • зеленый сладкий перец — 3 крупных шт.;
  • укроп и петрушка — по вкусу;
  • чеснок — по 1 крупному зубчику в каждую банку;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для маринада:

  • вода — 1 л;
  • соль — 1,5 ст. ложки;
  • сахар — 4 столовые ложки без горки;
  • уксус 9% — 5 ст. ложек;
  • черный перец горошком — 25–30 шт.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • чеснок — 1 крупный зубчик.
рецепт маринованих баклажанів на зиму
Баклажаны в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать баклажаны кружочками, посолить и оставить на 20–25 минут.
  2. Промыть, обсушить и обжарить с обеих сторон до легкой золотистой корочки.
  3. Перец очистить, нарезать крупными кусками.
  4. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, уксусом, перцем, лавровым листом и чесноком.
  5. Опустить перец в маринад на 2 минуты и вынуть.
  6. На дно стерильных литровых банок выложить зелень и чеснок, затем чередовать баклажаны с перцем.
  7. Залить горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать после закипания воды 25 минут.
  8. Закрутить банки, перевернуть и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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