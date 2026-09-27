Маринованные баклажаны с перцем на зиму: ароматная овощная закуска

Маринованные баклажаны с перцем "От Вали": рецепт на зиму
Ua ru
27 сентября 2026 01:04
Маринованные баклажаны с перцем. Фото: smachnenke.com.ua
Это блюдо сочетает в себе нежные обжаренные баклажаны, сочный сладкий перец, чеснок и ароматную зелень. Овощи хорошо пропитываются маринадом, а после стерилизации сохраняют приятную текстуру и яркий вкус.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- баклажаны — 2,7 кг;
- красный сладкий перец — 4 крупных шт.;
- зеленый сладкий перец — 3 крупных шт.;
- укроп и петрушка — по вкусу;
- чеснок — по 1 крупному зубчику в каждую банку;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для маринада:
- вода — 1 л;
- соль — 1,5 ст. ложки;
- сахар — 4 столовые ложки без горки;
- уксус 9% — 5 ст. ложек;
- черный перец горошком — 25–30 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- чеснок — 1 крупный зубчик.
Способ приготовления
- Нарезать баклажаны кружочками, посолить и оставить на 20–25 минут.
- Промыть, обсушить и обжарить с обеих сторон до легкой золотистой корочки.
- Перец очистить, нарезать крупными кусками.
- Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, уксусом, перцем, лавровым листом и чесноком.
- Опустить перец в маринад на 2 минуты и вынуть.
- На дно стерильных литровых банок выложить зелень и чеснок, затем чередовать баклажаны с перцем.
- Залить горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать после закипания воды 25 минут.
- Закрутить банки, перевернуть и оставить до полного остывания.
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