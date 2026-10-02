Мариновані білі гриби: консервація на зиму з яблучним оцтом

Мариновані білі гриби на зиму: знадобиться 6 ст. л. 6% яблучного оцту
Білі гриби — одна з найпопулярніших заготовок на холодний сезон. За цим рецептом їх потрібно спочатку відварити з лимонною кислотою, а потім довести до готовності в ароматному маринаді та закрити в стерилізованих банках.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- білі гриби — 1 кг;
- лимонна кислота — 0,5 ч. л.
Для маринаду:
- вода — 900 мл.;
- сіль — 30 г;
- яблучний оцет 6% — 6 ст. л.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- духмяний перець — 6 шт.;
- гвоздика — 1 шт.
Спосіб приготування
- Очистити білі гриби від сміття, промити та нарізати середніми шматочками, залишаючи маленькі цілими.
- Залити водою, додати лимонну кислоту, довести до кипіння та варити 5 хвилин. Відкинути на друшляк і промити.
- Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, лавровим листом, духмяним перцем і гвоздикою.
- Додати гриби та варити 20 хвилин. За хвилину до завершення влити яблучний оцет.
- Розкласти гарячі гриби разом із маринадом у стерилізовані банки та щільно закрити. Залишити до повного охолодження.
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