Мариновані білі гриби: консервація на зиму з яблучним оцтом

Мариновані гриби. Фото: кадр з відео

Білі гриби — одна з найпопулярніших заготовок на холодний сезон. За цим рецептом їх потрібно спочатку відварити з лимонною кислотою, а потім довести до готовності в ароматному маринаді та закрити в стерилізованих банках.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білі гриби — 1 кг;

лимонна кислота — 0,5 ч. л.

Для маринаду:

вода — 900 мл.;

сіль — 30 г;

яблучний оцет 6% — 6 ст. л.;

лавровий лист — 3 шт.;

духмяний перець — 6 шт.;

гвоздика — 1 шт.

Білі гриби. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Очистити білі гриби від сміття, промити та нарізати середніми шматочками, залишаючи маленькі цілими. Залити водою, додати лимонну кислоту, довести до кипіння та варити 5 хвилин. Відкинути на друшляк і промити. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, лавровим листом, духмяним перцем і гвоздикою. Додати гриби та варити 20 хвилин. За хвилину до завершення влити яблучний оцет. Розкласти гарячі гриби разом із маринадом у стерилізовані банки та щільно закрити. Залишити до повного охолодження.

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