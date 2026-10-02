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Головна Смак Мариновані білі гриби на зиму: знадобиться 6 ст. л. 6% яблучного оцту

Мариновані білі гриби на зиму: знадобиться 6 ст. л. 6% яблучного оцту

Ua ru
2 жовтня 2026 12:48
Мариновані білі гриби: консервація на зиму з яблучним оцтом
Мариновані гриби. Фото: кадр з відео

Білі гриби — одна з найпопулярніших заготовок на холодний сезон. За цим рецептом їх потрібно спочатку відварити з лимонною кислотою, а потім довести до готовності в ароматному маринаді та закрити в стерилізованих банках.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • білі гриби — 1 кг;
  • лимонна кислота — 0,5 ч. л.

Для маринаду:

  • вода — 900 мл.;
  • сіль — 30 г;
  • яблучний оцет 6% — 6 ст. л.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • духмяний перець — 6 шт.;
  • гвоздика — 1 шт.
рецепт маринованих білих грибів на зиму
Білі гриби. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Очистити білі гриби від сміття, промити та нарізати середніми шматочками, залишаючи маленькі цілими.
  2. Залити водою, додати лимонну кислоту, довести до кипіння та варити 5 хвилин. Відкинути на друшляк і промити.
  3. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, лавровим листом, духмяним перцем і гвоздикою.
  4. Додати гриби та варити 20 хвилин. За хвилину до завершення влити яблучний оцет.
  5. Розкласти гарячі гриби разом із маринадом у стерилізовані банки та щільно закрити. Залишити до повного охолодження.

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консервація рецепт білі гриби мариновані гриби
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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