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Главная Вкус Маринованные белые грибы на зиму: потребуется 6 ст. л. 6% яблочного уксуса

Маринованные белые грибы на зиму: потребуется 6 ст. л. 6% яблочного уксуса

Ua ru
2 октября 2026 12:48
Маринованные белые грибы: консервирование на зиму с яблочным уксусом
Маринованные грибы. Фото: кадр из видео

Белые грибы — одна из самых популярных заготовок на холодный сезон. По этому рецепту их сначала нужно отварить с лимонной кислотой, а затем довести до готовности в ароматном маринаде и разложить по стерилизованным банкам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белые грибы — 1 кг;
  • лимонная кислота — 0,5 ч. л.

Для маринада:

  • вода — 900 мл;
  • соль — 30 г;
  • яблочный уксус 6% — 6 ст. л.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • душистый перец — 6 шт.;
  • гвоздика — 1 шт.
рецепт маринованих білих грибів на зиму
Белые грибы. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Очистить белые грибы от мусора, промыть и нарезать средними кусочками, оставляя маленькие целыми.
  2. Залить водой, добавить лимонную кислоту, довести до кипения и варить 5 минут. Откинуть на дуршлаг и промыть.
  3. Для маринада вскипятить воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой.
  4. Добавить грибы и варить 20 минут. За минуту до окончания варки влить яблочный уксус.
  5. Разложить горячие грибы вместе с маринадом по стерилизованным банкам и плотно закрыть. Оставить до полного остывания.

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консервация рецепт белые грибы маринованные грибы
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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