Маринованные белые грибы: консервирование на зиму с яблочным уксусом

Маринованные белые грибы на зиму: потребуется 6 ст. л. 6% яблочного уксуса
Белые грибы — одна из самых популярных заготовок на холодный сезон. По этому рецепту их сначала нужно отварить с лимонной кислотой, а затем довести до готовности в ароматном маринаде и разложить по стерилизованным банкам.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- белые грибы — 1 кг;
- лимонная кислота — 0,5 ч. л.
Для маринада:
- вода — 900 мл;
- соль — 30 г;
- яблочный уксус 6% — 6 ст. л.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- душистый перец — 6 шт.;
- гвоздика — 1 шт.
Способ приготовления
- Очистить белые грибы от мусора, промыть и нарезать средними кусочками, оставляя маленькие целыми.
- Залить водой, добавить лимонную кислоту, довести до кипения и варить 5 минут. Откинуть на дуршлаг и промыть.
- Для маринада вскипятить воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой.
- Добавить грибы и варить 20 минут. За минуту до окончания варки влить яблочный уксус.
- Разложить горячие грибы вместе с маринадом по стерилизованным банкам и плотно закрыть. Оставить до полного остывания.
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