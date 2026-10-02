Маринованные белые грибы: консервирование на зиму с яблочным уксусом

Маринованные грибы. Фото: кадр из видео

Белые грибы — одна из самых популярных заготовок на холодный сезон. По этому рецепту их сначала нужно отварить с лимонной кислотой, а затем довести до готовности в ароматном маринаде и разложить по стерилизованным банкам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белые грибы — 1 кг;

лимонная кислота — 0,5 ч. л.

Для маринада:

вода — 900 мл;

соль — 30 г;

яблочный уксус 6% — 6 ст. л.;

лавровый лист — 3 шт.;

душистый перец — 6 шт.;

гвоздика — 1 шт.

Белые грибы. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Очистить белые грибы от мусора, промыть и нарезать средними кусочками, оставляя маленькие целыми. Залить водой, добавить лимонную кислоту, довести до кипения и варить 5 минут. Откинуть на дуршлаг и промыть. Для маринада вскипятить воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой. Добавить грибы и варить 20 минут. За минуту до окончания варки влить яблочный уксус. Разложить горячие грибы вместе с маринадом по стерилизованным банкам и плотно закрыть. Оставить до полного остывания.

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