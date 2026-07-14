Мариновані кабачки "по-французьки" з гірчичним маринадом: рецепт на зиму
Домашні мариновані кабачки — це одна з найкращих заготовок для зимового столу. Завдяки особливому гірчичному маринаду вони набувають пікантного смаку, приємної кисло-солодкої нотки та залишаються хрусткими. Така закуска чудово смакує з картоплею, м’ясом або просто зі шматочком свіжого хліба.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на 4 банки по 720 мл.):
- кабачки жовті — 4 кг;
- сіль — 1/2 ст. л.;
- парасольки кропу — по 1 шт. на банку;
- часник — 3–4 зубчики на банку.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- оцет 10% — 500 мл.;
- цукор — 2 склянки (по 250 мл.);
- сіль — 1 ст. л.;
- гірчиця французька в зернах — 180 г;
- гірчиця медова — 1 ст. л. з гіркою.
Спосіб приготування
- Очистити кабачки від шкірки, за потреби видалити насіння та нарізати соломкою.
- Додати сіль, перемішати й залишити на 1 годину, щоб овочі пустили сік.
- Для маринаду закип’ятити воду з оцтом, сіллю та цукром.
- Остудити розсіл, після чого додати французьку та медову гірчицю, добре перемішати.
- З кабачків злити зайву рідину. У чисті банки викласти кріп і часник, щільно наповнити кабачковою соломкою та залити гірчичним маринадом.
- Стерилізувати банки у каструлі з водою 15 хвилин після закипання.
- Закатати кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
- Зберігати готові кабачки у прохолодному темному місці.
- Перед подачею дати їм настоятися кілька тижнів, щоб вони добре просочилися маринадом.
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