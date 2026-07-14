Мариновані кабачки "по-французьки" з гірчичним маринадом: рецепт на зиму

Мариновані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Домашні мариновані кабачки — це одна з найкращих заготовок для зимового столу. Завдяки особливому гірчичному маринаду вони набувають пікантного смаку, приємної кисло-солодкої нотки та залишаються хрусткими. Така закуска чудово смакує з картоплею, м’ясом або просто зі шматочком свіжого хліба.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 4 банки по 720 мл.):

кабачки жовті — 4 кг;

сіль — 1/2 ст. л.;

парасольки кропу — по 1 шт. на банку;

часник — 3–4 зубчики на банку.

Для маринаду:

вода — 1 л;

оцет 10% — 500 мл.;

цукор — 2 склянки (по 250 мл.);

сіль — 1 ст. л.;

гірчиця французька в зернах — 180 г;

гірчиця медова — 1 ст. л. з гіркою.

Кабачки в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити кабачки від шкірки, за потреби видалити насіння та нарізати соломкою. Додати сіль, перемішати й залишити на 1 годину, щоб овочі пустили сік. Для маринаду закип’ятити воду з оцтом, сіллю та цукром. Остудити розсіл, після чого додати французьку та медову гірчицю, добре перемішати. З кабачків злити зайву рідину. У чисті банки викласти кріп і часник, щільно наповнити кабачковою соломкою та залити гірчичним маринадом. Стерилізувати банки у каструлі з водою 15 хвилин після закипання. Закатати кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати готові кабачки у прохолодному темному місці. Перед подачею дати їм настоятися кілька тижнів, щоб вони добре просочилися маринадом.

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