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Мариновані кабачки "по-французьки" з гірчичним маринадом: рецепт на зиму

14 липня 2026 01:04
Мариновані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Домашні мариновані кабачки — це одна з найкращих заготовок для зимового столу. Завдяки особливому гірчичному маринаду вони набувають пікантного смаку, приємної кисло-солодкої нотки та залишаються хрусткими. Така закуска чудово смакує з картоплею, м’ясом або просто зі шматочком свіжого хліба.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 4 банки по 720 мл.):

  • кабачки жовті — 4 кг;
  • сіль — 1/2 ст. л.;
  • парасольки кропу — по 1 шт. на банку;
  • часник — 3–4 зубчики на банку.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • оцет 10% — 500 мл.;
  • цукор — 2 склянки (по 250 мл.);
  • сіль — 1 ст. л.;
  • гірчиця французька в зернах — 180 г;
  • гірчиця медова — 1 ст. л. з гіркою.
Кабачки в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити кабачки від шкірки, за потреби видалити насіння та нарізати соломкою.
  2. Додати сіль, перемішати й залишити на 1 годину, щоб овочі пустили сік.
  3. Для маринаду закип’ятити воду з оцтом, сіллю та цукром.
  4. Остудити розсіл, після чого додати французьку та медову гірчицю, добре перемішати.
  5. З кабачків злити зайву рідину. У чисті банки викласти кріп і часник, щільно наповнити кабачковою соломкою та залити гірчичним маринадом.
  6. Стерилізувати банки у каструлі з водою 15 хвилин після закипання.
  7. Закатати кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
  8. Зберігати готові кабачки у прохолодному темному місці.
  9. Перед подачею дати їм настоятися кілька тижнів, щоб вони добре просочилися маринадом.

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