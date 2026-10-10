Маринований кавун на зиму: кисло-солодка закуска з простим маринадом

Мариновані кавуни. Фото: кадр з відео

Ця незвичайна заготівля допоможе зберегти смак літнього кавуна до холодної пори. Шматочки виходять соковитими, з приємним кисло-солодким маринадом, і добре підходять для подачі як оригінальної закуски.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кавун — кількість за потреби;

вода — за об’ємом;

цукор — 3 ст. л. на 1 л води;

сіль — 1 ст. л. на 1 л води;

лимонна кислота — 1 ч. л. на 1 л води.

Кавуни в банках. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кавун добре вимити, за бажанням залишити шкірку. Нарізати невеликими трикутними шматочками, які легко проходитимуть у горловину банки. Щільно розкласти кавун у чисті банки. Залити банки окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин. Злити воду, виміряти її об’єм і приготувати маринад із розрахунку на кожен літр води: 3 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі та 1 чайна ложка лимонної кислоти. Довести маринад до кипіння та проварити 2–3 хвилини. Гарячим маринадом залити кавун до самого верху, накрити кришками та герметично закрити. Перевернути банки, укутати та залишити до повного охолодження.

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