Маринований кавун на зиму: кисло-солодка закуска з простим маринадом

Мариновані кавуни без оцту та стерилізації: простий рецепт на зиму
Ua ru
10 жовтня 2026 01:04
Мариновані кавуни. Фото: кадр з відео
Ця незвичайна заготівля допоможе зберегти смак літнього кавуна до холодної пори. Шматочки виходять соковитими, з приємним кисло-солодким маринадом, і добре підходять для подачі як оригінальної закуски.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- кавун — кількість за потреби;
- вода — за об’ємом;
- цукор — 3 ст. л. на 1 л води;
- сіль — 1 ст. л. на 1 л води;
- лимонна кислота — 1 ч. л. на 1 л води.
Спосіб приготування
- Кавун добре вимити, за бажанням залишити шкірку.
- Нарізати невеликими трикутними шматочками, які легко проходитимуть у горловину банки. Щільно розкласти кавун у чисті банки.
- Залити банки окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
- Злити воду, виміряти її об’єм і приготувати маринад із розрахунку на кожен літр води: 3 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі та 1 чайна ложка лимонної кислоти.
- Довести маринад до кипіння та проварити 2–3 хвилини.
- Гарячим маринадом залити кавун до самого верху, накрити кришками та герметично закрити.
- Перевернути банки, укутати та залишити до повного охолодження.
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