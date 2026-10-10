Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованные арбузы без уксуса и стерилизации: простой рецепт на зиму

Маринованные арбузы без уксуса и стерилизации: простой рецепт на зиму

Ua ru
10 октября 2026 01:04
Маринованный арбуз на зиму: кисло-сладкая закуска с простым маринадом
Маринованные арбузы. Фото: кадр из видео

Эта необычная заготовка поможет сохранить вкус летнего арбуза до наступления холодов. Кусочки получаются сочными, с приятным кисло-сладким маринадом, и отлично подходят для подачи в качестве оригинальной закуски.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • арбуз — количество по необходимости;
  • вода — по объему;
  • сахар — 3 ст. л. на 1 л воды;
  • соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
  • лимонная кислота — 1 ч. л. на 1 л воды.
рецепт маринованих кавунів
Арбузы в банках. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Арбуз хорошо вымыть, по желанию оставить кожуру.
  2. Нарезать небольшими треугольными кусочками, которые легко проходят в горловину банки. Плотно уложить арбуз в чистые банки.
  3. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
  4. Слить воду, измерить её объём и приготовить маринад из расчёта на каждый литр воды: 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли и 1 чайная ложка лимонной кислоты.
  5. Довести маринад до кипения и проварить 2–3 минуты.
  6. Горячим маринадом залить арбуз до самого верха, накрыть крышками и герметично закрыть.
  7. Перевернуть банки, укутать и оставить до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления варенья и джемов на зиму

Ароматное варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму.

Густое клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки.

Читайте также:

Какие заготовки можно сделать из молодых шишек: сладости прямо из-под ног.

Узнайте, как "спасти" подгоревшее варенье — хозяйкам на заметку.

Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.

 

рецепт маринад арбуз заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации