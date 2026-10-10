Маринованный арбуз на зиму: кисло-сладкая закуска с простым маринадом

Маринованные арбузы без уксуса и стерилизации: простой рецепт на зиму
Эта необычная заготовка поможет сохранить вкус летнего арбуза до наступления холодов. Кусочки получаются сочными, с приятным кисло-сладким маринадом, и отлично подходят для подачи в качестве оригинальной закуски.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- арбуз — количество по необходимости;
- вода — по объему;
- сахар — 3 ст. л. на 1 л воды;
- соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
- лимонная кислота — 1 ч. л. на 1 л воды.
Способ приготовления
- Арбуз хорошо вымыть, по желанию оставить кожуру.
- Нарезать небольшими треугольными кусочками, которые легко проходят в горловину банки. Плотно уложить арбуз в чистые банки.
- Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
- Слить воду, измерить её объём и приготовить маринад из расчёта на каждый литр воды: 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли и 1 чайная ложка лимонной кислоты.
- Довести маринад до кипения и проварить 2–3 минуты.
- Горячим маринадом залить арбуз до самого верха, накрыть крышками и герметично закрыть.
- Перевернуть банки, укутать и оставить до полного остывания.
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