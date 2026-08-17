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Головна Смак Мариновані огірки кубиком: для олів’є, вінегрету та салатів

Мариновані огірки кубиком: для олів’є, вінегрету та салатів

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 01:04
Мариновані огірки кубиком: зручна заготівля для зимових салатів
Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт стане справжньою знахідкою для зимових заготовок, адже огірки вже нарізані потрібного розміру й готові до використання. Взимку достатньо відкрити банку, додати овочі до салату — і не потрібно витрачати час на нарізання.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 200–250 г;
  • чорний перець горошком — 5 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • часник — 1 великий зубок;
  • гострий перець — до смаку;
  • кріп із парасольками — 5 г;
  • лист хрону — 5 г.

Для маринаду на 1 л води:

  • сіль — 70 г;
  • цукор — 50 г;
  • оцет 9% — 70 мл.
рецепт маринованих огірків кубиком
Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки вимити, обсушити та нарізати невеликими кубиками.
  2. На дно стерильних банок покласти лавровий лист, чорний перець, часник, кріп і хрін. За бажанням додати трохи гострого перцю.
  3. Наповнити банки огірками, залити окропом, накрити кришками та залишити на 15–20 хвилин.
  4. Воду злити в каструлю, довести об’єм до 1 літра, додати сіль і цукор. Закип’ятити, влити оцет і знову довести маринад до кипіння.
  5. Гарячим маринадом залити огірки, одразу герметично закрутити банки, перевернути та укутати до повного охолодження.

Такі огірки залишаються хрусткими й чудово підходять для "Олів’є", вінегрету та інших домашніх салатів.

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консервація рецепт мариновані огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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