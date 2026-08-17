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Главная Вкус Маринованные огурцы кубиками: для оливье, винегрета и салатов

Маринованные огурцы кубиками: для оливье, винегрета и салатов

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 01:04
Маринованные огурцы, нарезанные кубиками: удобная заготовка для зимних салатов
Маринованные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт станет настоящей находкой для зимних заготовок, ведь огурцы уже нарезаны нужного размера и готовы к употреблению. Зимой достаточно открыть банку, добавить овощи в салат — и не нужно тратить время на нарезку.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 200–250 г;
  • черный перец горошком — 5 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • чеснок — 1 крупный зубчик;
  • острый перец — по вкусу;
  • укроп с зонтиками — 5 г;
  • лист хрена — 5 г.

Для маринада на 1 л воды:

  • соль — 70 г;
  • сахар — 50 г;
  • уксус 9% — 70 мл.
рецепт маринованих огірків кубиком
Огурцы в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы вымыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками.
  2. На дно стерильных банок положить лавровый лист, черный перец, чеснок, укроп и хрен. По желанию добавить немного острого перца.
  3. Наполнить банки огурцами, залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 15–20 минут.
  4. Воду слить в кастрюлю, довести объем до 1 литра, добавить соль и сахар. Довести до кипения, влить уксус и снова довести маринад до кипения.
  5. Горячим маринадом залить огурцы, сразу герметично закрутить банки, перевернуть и укутать до полного остывания.

Такие огурцы остаются хрустящими и прекрасно подходят для "Оливье", винегрета и других домашних салатов.

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консервация рецепт маринованные огурцы
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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