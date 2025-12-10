Відео
Головна Смак Мариновані печериці — рецепт в домашніх умовах за 15 хвилин

Мариновані печериці — рецепт в домашніх умовах за 15 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 01:04
Мариновані печериці за 15 хвилин — рецепт приготування в домашніх умовах швидко та смачно
Мариновані печериці. Фото: кадр з відео

Мариновані печериці — це швидка та смачна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Завдяки простому маринаду з оцту, спецій та овочів гриби виходять ароматними та ніжними. Всього за 15 хвилин на плиті й ніч у холодильнику — готові ароматні печериці, які можна подавати до святкового або повсякденного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • шампіньйони — 500 г;
  • морква — 1 шт.;
  • вода — 50 мл.;
  • соняшникова олія — 50 мл.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • чорний перець горошком — 10 шт.

Спосіб приготування

Шампіньйони ретельно промити від бруду, обирати середні або маленькі гриби. Моркву очистити та нарізати невеликими кубиками.

рецепт маринованих печериць
Сирі печериці. Фото: кадр з відео

У каструлю влити воду, додати соняшникову олію, оцет, лавровий лист, чорний перець горошком та нарізану моркву. Добре перемішати та довести до кипіння на середньому вогні.

мариновані гриби за 5 хвилин
Печериці та морква. Фото: кадр з відео

Після закипання додати шампіньйони, зменшити вогонь до середнього та дочекатися повторного закипання маринаду. Маринувати гриби протягом семи хвилин, періодично помішуючи, поки вони не зменшаться у розмірі.

мариновані печериці в домашніх умовах
Печериці в банці. Фото: кадр з відео

Готові печериці перекласти у чисту банку та залити маринадом. Дати охолонути, накрити кришкою і відправити в холодильник на ніч для повного насичення смаком.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
