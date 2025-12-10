Мариновані печериці за 15 хвилин — рецепт приготування в домашніх умовах швидко та смачно

Мариновані печериці — рецепт в домашніх умовах за 15 хвилин
Мариновані печериці — це швидка та смачна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Завдяки простому маринаду з оцту, спецій та овочів гриби виходять ароматними та ніжними. Всього за 15 хвилин на плиті й ніч у холодильнику — готові ароматні печериці, які можна подавати до святкового або повсякденного столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- шампіньйони — 500 г;
- морква — 1 шт.;
- вода — 50 мл.;
- соняшникова олія — 50 мл.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- чорний перець горошком — 10 шт.
Спосіб приготування
Шампіньйони ретельно промити від бруду, обирати середні або маленькі гриби. Моркву очистити та нарізати невеликими кубиками.
У каструлю влити воду, додати соняшникову олію, оцет, лавровий лист, чорний перець горошком та нарізану моркву. Добре перемішати та довести до кипіння на середньому вогні.
Після закипання додати шампіньйони, зменшити вогонь до середнього та дочекатися повторного закипання маринаду. Маринувати гриби протягом семи хвилин, періодично помішуючи, поки вони не зменшаться у розмірі.
Готові печериці перекласти у чисту банку та залити маринадом. Дати охолонути, накрити кришкою і відправити в холодильник на ніч для повного насичення смаком.
