Мариновані печериці за 15 хвилин — рецепт приготування в домашніх умовах швидко та смачно

Мариновані печериці. Фото: кадр з відео

Мариновані печериці — це швидка та смачна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Завдяки простому маринаду з оцту, спецій та овочів гриби виходять ароматними та ніжними. Всього за 15 хвилин на плиті й ніч у холодильнику — готові ароматні печериці, які можна подавати до святкового або повсякденного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Вам знадобиться:

шампіньйони — 500 г;

морква — 1 шт.;

вода — 50 мл.;

соняшникова олія — 50 мл.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

лавровий лист — 2–3 шт.;

чорний перець горошком — 10 шт.

Спосіб приготування

Шампіньйони ретельно промити від бруду, обирати середні або маленькі гриби. Моркву очистити та нарізати невеликими кубиками.

Сирі печериці. Фото: кадр з відео

У каструлю влити воду, додати соняшникову олію, оцет, лавровий лист, чорний перець горошком та нарізану моркву. Добре перемішати та довести до кипіння на середньому вогні.

Печериці та морква. Фото: кадр з відео

Після закипання додати шампіньйони, зменшити вогонь до середнього та дочекатися повторного закипання маринаду. Маринувати гриби протягом семи хвилин, періодично помішуючи, поки вони не зменшаться у розмірі.

Печериці в банці. Фото: кадр з відео

Готові печериці перекласти у чисту банку та залити маринадом. Дати охолонути, накрити кришкою і відправити в холодильник на ніч для повного насичення смаком.

