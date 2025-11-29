Відео
Головна Смак Морква по-корейськи — швидкий та перевірений рецепт

Морква по-корейськи — швидкий та перевірений рецепт

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 01:04
Морква по-корейськи — швидкий рецепт ароматної та пікантної закуски
Морква по-корейськи. Фото: кадр з відео

Ароматна морква по-корейськи — це класика швидких закусок, яка підкорює своїм яскравим кольором та насиченим ароматом. Лише кілька інгредієнтів, трохи часу — і на вашому столі з’являється ніжна, трохи пікантна морква, яка підходить як для буденної вечері, так і для святкових подій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква — 1 кг;
  • часник — 5–6 зубчиків;
  • олія рослинна — 100 мл.;
  • яблучний оцет — 50 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • суміш перців — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Моркву очистити та натерти на спеціальній тертці для корейської моркви або на крупній тертці, щоб отримати тонкі довгі смужки. Часник подрібнити або видавити через прес.

рецепт моркви по-корейськи
Натерта морква. Фото: кадр з відео

У великій мисці змішати моркву, часник, сіль, цукор, коріандр та суміш перців.

спеції для моркви по-корейськи
Спеції для моркви по-корейськи. Фото: кадр з відео

Додати рослинну олію та яблучний оцет, добре перемішати. Залишити на 15–20 хвилин, щоб морква пустила сік і просочилася спеціями.

домашній рецепт моркви по-корейськи
Морква та спеції. Фото: кадр з відео

Перед подачею ще раз перемішати. Морква по-корейськи готова — яскрава, ароматна та трохи пікантна, чудово підходить як самостійна закуска або гарнір до основної страви.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

морква салат рецепт спеції морква по-корейськи
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
