Морква по-корейськи — швидкий рецепт ароматної та пікантної закуски

Морква по-корейськи — швидкий та перевірений рецепт
Ароматна морква по-корейськи — це класика швидких закусок, яка підкорює своїм яскравим кольором та насиченим ароматом. Лише кілька інгредієнтів, трохи часу — і на вашому столі з’являється ніжна, трохи пікантна морква, яка підходить як для буденної вечері, так і для святкових подій.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- морква — 1 кг;
- часник — 5–6 зубчиків;
- олія рослинна — 100 мл.;
- яблучний оцет — 50 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- суміш перців — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Моркву очистити та натерти на спеціальній тертці для корейської моркви або на крупній тертці, щоб отримати тонкі довгі смужки. Часник подрібнити або видавити через прес.
У великій мисці змішати моркву, часник, сіль, цукор, коріандр та суміш перців.
Додати рослинну олію та яблучний оцет, добре перемішати. Залишити на 15–20 хвилин, щоб морква пустила сік і просочилася спеціями.
Перед подачею ще раз перемішати. Морква по-корейськи готова — яскрава, ароматна та трохи пікантна, чудово підходить як самостійна закуска або гарнір до основної страви.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти
Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.
Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.
Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.
Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.
Читайте Новини.LIVE!