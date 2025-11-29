Морква по-корейськи — швидкий рецепт ароматної та пікантної закуски

Морква по-корейськи. Фото: кадр з відео

Ароматна морква по-корейськи — це класика швидких закусок, яка підкорює своїм яскравим кольором та насиченим ароматом. Лише кілька інгредієнтів, трохи часу — і на вашому столі з’являється ніжна, трохи пікантна морква, яка підходить як для буденної вечері, так і для святкових подій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

морква — 1 кг;

часник — 5–6 зубчиків;

олія рослинна — 100 мл.;

яблучний оцет — 50 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 3 ст. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

суміш перців — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Моркву очистити та натерти на спеціальній тертці для корейської моркви або на крупній тертці, щоб отримати тонкі довгі смужки. Часник подрібнити або видавити через прес.

Натерта морква. Фото: кадр з відео

У великій мисці змішати моркву, часник, сіль, цукор, коріандр та суміш перців.

Спеції для моркви по-корейськи. Фото: кадр з відео

Додати рослинну олію та яблучний оцет, добре перемішати. Залишити на 15–20 хвилин, щоб морква пустила сік і просочилася спеціями.

Морква та спеції. Фото: кадр з відео

Перед подачею ще раз перемішати. Морква по-корейськи готова — яскрава, ароматна та трохи пікантна, чудово підходить як самостійна закуска або гарнір до основної страви.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.