Морковь по-корейски — быстрый и проверенный рецепт

Морковь по-корейски — быстрый и проверенный рецепт

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 01:04
Морковь по-корейски — быстрый рецепт ароматной и пикантной закуски
Морковь по-корейски. Фото: кадр из видео

Ароматная морковь по-корейски — это классика быстрых закусок, которая покоряет своим ярким цветом и насыщенным ароматом. Всего несколько ингредиентов, немного времени — и на вашем столе появляется нежная, немного пикантная морковь, которая подходит как для будничного ужина, так и для праздничных событий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 1 кг;
  • чеснок — 5-6 зубчиков;
  • масло растительное — 100 мл.;
  • яблочный уксус — 50 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • смесь перцев — 1 ч. л.

Способ приготовления

Морковь очистить и натереть на специальной терке для корейской моркови или на крупной терке, чтобы получить тонкие длинные полоски. Чеснок измельчить или выдавить через пресс.

рецепт моркви по-корейськи
Натертая морковь. Фото: кадр из видео

В большой миске смешать морковь, чеснок, соль, сахар, кориандр и смесь перцев.

спеції для моркви по-корейськи
Специи для моркови по-корейски. Фото: кадр из видео

Добавить растительное масло и яблочный уксус, хорошо перемешать. Оставить на 15-20 минут, чтобы морковь пустила сок и пропиталась специями.

домашній рецепт моркви по-корейськи
Морковь и специи. Фото: кадр из видео

Перед подачей еще раз перемешать. Морковь по-корейски готова — яркая, ароматная и немного пикантная, прекрасно подходит как самостоятельная закуска или гарнир к основному блюду.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — выходит всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

морковь салат рецепт специи морковь по-корейски
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
