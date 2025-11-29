Морковь по-корейски — быстрый рецепт ароматной и пикантной закуски

Морковь по-корейски — быстрый и проверенный рецепт
Ароматная морковь по-корейски — это классика быстрых закусок, которая покоряет своим ярким цветом и насыщенным ароматом. Всего несколько ингредиентов, немного времени — и на вашем столе появляется нежная, немного пикантная морковь, которая подходит как для будничного ужина, так и для праздничных событий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- морковь — 1 кг;
- чеснок — 5-6 зубчиков;
- масло растительное — 100 мл.;
- яблочный уксус — 50 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- смесь перцев — 1 ч. л.
Способ приготовления
Морковь очистить и натереть на специальной терке для корейской моркови или на крупной терке, чтобы получить тонкие длинные полоски. Чеснок измельчить или выдавить через пресс.
В большой миске смешать морковь, чеснок, соль, сахар, кориандр и смесь перцев.
Добавить растительное масло и яблочный уксус, хорошо перемешать. Оставить на 15-20 минут, чтобы морковь пустила сок и пропиталась специями.
Перед подачей еще раз перемешать. Морковь по-корейски готова — яркая, ароматная и немного пикантная, прекрасно подходит как самостоятельная закуска или гарнир к основному блюду.
